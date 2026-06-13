Miniklerden Renkli Kur\'an Kursu Gösterisi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde düzenlenen 4-6 Yaş Kur'an Kursu yılsonu gösterisi, öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli etkinliklerle büyük ilgi gördü.

Programda minik öğrenciler, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri çeşitli gösterilerle sahneye taşıyarak izleyicilerden beğeni topladı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, programda emeği geçen öğreticilere ve desteklerini esirgemeyen ailelere teşekkür ederek çocuklara başarı dileklerinde bulundu.

Etkinliğe Kaymakam Murat Ak'ın yanı sıra İl Genel Meclisi üyeleri, İl Müftüsü İrfan Açık ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Yılsonu programı, öğrencilerin sergilediği gösterilerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA