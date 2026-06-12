Miran'dan LGS Öğrencilerine Başarı Dilekleri - Son Dakika
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Miran'dan LGS Öğrencilerine Başarı Dilekleri

Miran\'dan LGS Öğrencilerine Başarı Dilekleri
12.06.2026 12:51
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Eğitim Bir Sen Başkanı Miran, LGS sınavı öncesi öğrencilere başarılar diledi ve tebrik etti.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Sınavın sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Antalya'da 40 bine yakın öğrencinin sınavda ter dökeceğini belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, LGS'ye gireceklere başarı dileklerinde bulundu.

Miran, "Sınava hazırlık sürecinde büyük emek veren tüm evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Eğitim döneminde aylardır emek veren, alın teri döken yavrularımız hayallerindeki okula girebilmek için çaba harcayacak. Liselere Geçiş Sistemi sınavının öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz adına hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyor, sınava girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Miran'dan LGS Öğrencilerine Başarı Dilekleri - Son Dakika

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