Miran\'dan LGS Öğrencilerine Başarı Dilekleri

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Sınavın sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Antalya'da 40 bine yakın öğrencinin sınavda ter dökeceğini belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, LGS'ye gireceklere başarı dileklerinde bulundu.

Miran, "Sınava hazırlık sürecinde büyük emek veren tüm evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Eğitim döneminde aylardır emek veren, alın teri döken yavrularımız hayallerindeki okula girebilmek için çaba harcayacak. Liselere Geçiş Sistemi sınavının öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz adına hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyor, sınava girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA