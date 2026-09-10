MSKÜ Glasgow'da Zagreb ve Alabama üniversiteleriyle yeni iş birlikleri kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSKÜ Glasgow'da Zagreb ve Alabama üniversiteleriyle yeni iş birlikleri kurdu

MSKÜ Glasgow\'da Zagreb ve Alabama üniversiteleriyle yeni iş birlikleri kurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Glasgow'daki 36. EAIE Konferansı ve Fuarı'nda Zagreb Üniversitesi ile Erasmus, Alabama'daki iki üniversiteyle doğrudan iş birliği anlaşmaları sağladı. Fuarın ilk gününde MSKÜ Rektörü Prof. Dr.

Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından Glasgow'da düzenlenen 36. EAIE Konferansı ve Fuarı'na katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), küresel çaptaki iş birliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Fuarın ilk gününde MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar beraberindeki heyetle, Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yoğun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdi. MSKÜ tanıtım standının kurulmasının ardından hızla başlayan ikili temaslarda önemli anlaşmalara imza atıldı.

Hırvatistan ile geniş çaplı mutabakat

Hırvatistan'dan University of Zagreb - Faculty of Forestry and Wood Technology (Zagreb Üniversitesi Ormancılık ve Ahşap Teknolojisi Fakültesi) ile yapılan görüşmeler neticesinde, MSKÜ Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü ile University of Zagreb arasında Erasmus anlaşması yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca, heyetlerin üniversitelerine dönüşlerinde karşılıklı olarak pek çok konuda işbirliğini geliştirmek üzere kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

ABD Üniversiteleriyle yeni köprüler kuruluyor

Fuar kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki yükseköğretim kurumlarını temsil eden Study Alabama Yöneticisi Stacye Fraser Thompson ile verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, KA171 (Uluslararası Kredi Hareketliliği) başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilebilecek ikili iş birlikleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmeler sonucunda, Alabama State University ve Jacksonville State University ile doğrudan iş birliği geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. İlgili üniversitelerle iş birliğine yönelik resmi süreçlerin ve imza işlemlerinin fuar sonrasında tamamlanması planlanıyor.

Avrupa ve Ukrayna ile yeni erasmus adımları

Avrupa Yükseköğretim Alanı ve ötesiyle bağlarını güçlendiren MSKÜ heyeti, Çekya'dan Institute of Technology and Business in eské Budjovice temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde; İşletme, Lojistik ve İnşaat Mühendisliği alanlarında yeni Erasmus anlaşmaları sağladı.

Ukrayna temsilcilerinden Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ile KA171 programı çerçevesinde işbirliği için sözlü mutabakata varıldı. Fuar sonrasında planlanan çevrimiçi toplantılarla bu anlaşmanın sınırları ve ortak çalışma alanları belirlenecek.

Ayrıca, Hollanda'dan HAN University of Applied Sciences ile MSKÜ'nün İngilizce ders havuzu üzerine bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve mevcut iş birliğinin kapsamının genişletilmesine karar verildi. İngilizce ders havuzumuzun son hazırlıkları tamamlandığında Hollandalı kurumla yeniden iletişime geçilerek süreç resmileştirilecek.

Öğrencilerin yurt dışındaki hayatını kolaylaştıracak çözümler

MSKÜ heyeti, akademik iş birliklerinin yanı sıra öğrencilerin yurt dışı hareketlilikleri sırasında hayatlarını kolaylaştıracak özel sektör temsilcileriyle de masaya oturdu. Öğrencilerin değişim programlarındaki pratik ihtiyaçları göz önüne alınarak; sağlık sigortası, e-SIM hizmetleri, uluslararası para transferi ve global bankacılık sistemleri alanında hizmet sağlayan çeşitli firmalardan MSKÜ öğrencilerine özel teklifler alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi heyeti, fuar boyunca MSKÜ'yü uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye ve öğrencilerimiz için yeni fırsatlar oluşturmaya devam edecek.

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Alabama, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MSKÜ Glasgow'da Zagreb ve Alabama üniversiteleriyle yeni iş birlikleri kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
İzmir’de sıcak saatler Banka şubesine silahlı soygun girişimi İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
“İmamoğlu maç izleyemeyecek“ iddiasına yalanlama geldi "İmamoğlu maç izleyemeyecek" iddiasına yalanlama geldi
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
16:29
Anlaşma duyuruldu Arda Güler imzayı atıyor
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor
16:02
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:57
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 16:57:57. #.0.2#
SON DAKİKA: MSKÜ Glasgow'da Zagreb ve Alabama üniversiteleriyle yeni iş birlikleri kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement