MSKÜ Glasgow\'da Zagreb ve Alabama üniversiteleriyle yeni iş birlikleri kurdu

Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından Glasgow'da düzenlenen 36. EAIE Konferansı ve Fuarı'na katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), küresel çaptaki iş birliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Fuarın ilk gününde MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar beraberindeki heyetle, Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yoğun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdi. MSKÜ tanıtım standının kurulmasının ardından hızla başlayan ikili temaslarda önemli anlaşmalara imza atıldı.

Hırvatistan ile geniş çaplı mutabakat

Hırvatistan'dan University of Zagreb - Faculty of Forestry and Wood Technology (Zagreb Üniversitesi Ormancılık ve Ahşap Teknolojisi Fakültesi) ile yapılan görüşmeler neticesinde, MSKÜ Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü ile University of Zagreb arasında Erasmus anlaşması yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca, heyetlerin üniversitelerine dönüşlerinde karşılıklı olarak pek çok konuda işbirliğini geliştirmek üzere kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

ABD Üniversiteleriyle yeni köprüler kuruluyor

Fuar kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki yükseköğretim kurumlarını temsil eden Study Alabama Yöneticisi Stacye Fraser Thompson ile verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, KA171 (Uluslararası Kredi Hareketliliği) başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilebilecek ikili iş birlikleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmeler sonucunda, Alabama State University ve Jacksonville State University ile doğrudan iş birliği geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. İlgili üniversitelerle iş birliğine yönelik resmi süreçlerin ve imza işlemlerinin fuar sonrasında tamamlanması planlanıyor.

Avrupa ve Ukrayna ile yeni erasmus adımları

Avrupa Yükseköğretim Alanı ve ötesiyle bağlarını güçlendiren MSKÜ heyeti, Çekya'dan Institute of Technology and Business in eské Budjovice temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde; İşletme, Lojistik ve İnşaat Mühendisliği alanlarında yeni Erasmus anlaşmaları sağladı.

Ukrayna temsilcilerinden Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ile KA171 programı çerçevesinde işbirliği için sözlü mutabakata varıldı. Fuar sonrasında planlanan çevrimiçi toplantılarla bu anlaşmanın sınırları ve ortak çalışma alanları belirlenecek.

Ayrıca, Hollanda'dan HAN University of Applied Sciences ile MSKÜ'nün İngilizce ders havuzu üzerine bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve mevcut iş birliğinin kapsamının genişletilmesine karar verildi. İngilizce ders havuzumuzun son hazırlıkları tamamlandığında Hollandalı kurumla yeniden iletişime geçilerek süreç resmileştirilecek.

Öğrencilerin yurt dışındaki hayatını kolaylaştıracak çözümler

MSKÜ heyeti, akademik iş birliklerinin yanı sıra öğrencilerin yurt dışı hareketlilikleri sırasında hayatlarını kolaylaştıracak özel sektör temsilcileriyle de masaya oturdu. Öğrencilerin değişim programlarındaki pratik ihtiyaçları göz önüne alınarak; sağlık sigortası, e-SIM hizmetleri, uluslararası para transferi ve global bankacılık sistemleri alanında hizmet sağlayan çeşitli firmalardan MSKÜ öğrencilerine özel teklifler alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi heyeti, fuar boyunca MSKÜ'yü uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye ve öğrencilerimiz için yeni fırsatlar oluşturmaya devam edecek.