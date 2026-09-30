MTÜ Rektörü Bentli, 2 bin kişilik yurt projesinin ihalesinin tamamlandığını açıkladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında üniversiteye yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama uyum sağlamalarını desteklemek, üniversitenin sunduğu imkanlar ve öğrenci hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla Battalgazi ve Yeşilyurt kampüslerinde Öğrenci Oryantasyon Programı gerçekleştirildi.

Programda öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca yararlanabilecekleri akademik, sosyal, kültürel, sportif ve kariyer imkanları ele alınırken üniversitenin gelişim süreci ve Yeşilyurt Yerleşkesi'nde devam eden yatırımlar hakkında da bilgi verildi.

Programda konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşarak üniversitenin mevcut imkanları ve gelişim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.2018 yılında kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesinin 6 fakülte ve 9 meslek yüksekokuluyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Bentli, üniversitenin altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Öğrencilerden gelen mesaj ve talepleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bentli, mevcut eksikliklerin giderilmesi ve öğrencilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Öğrencilerin barınma konusunda yaşadığı sorunlara da değinen Prof. Dr. Bentli, Yeşilyurt Yerleşkesi'nde 1000 kız ve 1000 erkek öğrenci olmak üzere toplam 2 bin kişilik öğrenci yurdu projesinin ihalesinin tamamlandığını ve yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Yerleşkedeki ulaşım ve otopark düzenlemeleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Bentli, öğrenci otoparkının hizmete sunulduğunu ve Nizamiye girişinden merkez derslik A Blok'a ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ring ulaşım hizmetinin sağlandığını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ise üniversite hayatının öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek yeni öğrencileri MTÜ ailesine katılmaları dolayısıyla tebrik etti. Öğrencilerin yalnızca derslerle sınırlı kalmamaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Erdem; sertifika programları, kültürel ve sportif faaliyetler, öğrenci toplulukları ve çeşitli projeler aracılığıyla kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekti. Öğrencileri üniversite yaşamında aktif olmaya ve yeni öğrenci toplulukları kurmaya teşvik eden Erdem, öğrencilerin üniversitenin gelişimine katkı sunabileceklerini ifade etti. Öğrencilerin talep ve sorunlarını ilgili akademik ve idari birimlere iletebileceklerini belirten Prof. Dr. Erdem, danışman öğretim elemanlarıyla iletişimin önemini vurguladı. Ayrıca öğrencilerin memnuniyet, talep ve şikayetlerini ÜNİKYS sistemi üzerinden iletebileceklerini hatırlattı.

Öğrenci Hizmetleri ve Kariyer imkanları Tanıtıldı

Oryantasyon programının devamında, üniversitenin öğrencilere sunduğu hizmetler ve eğitim süreçlerine ilişkin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Tamer Zengin, öğrencilerin üniversite hayatı boyunca yararlanabilecekleri sosyal, kültürel, sportif ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Öğrenci toplulukları ve ders dışı etkinliklerin üniversite yaşamındaki yeri ele alındı. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Abdülkadir Irmak, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları kayıt işlemleri, ders seçimi, sınavlar, akademik takvim ve mezuniyet süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Çalış Duman ise öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve kariyer planlamalarına katkı sağlayacak merkez faaliyetleri ve fırsatları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Uyum programında il emniyet müdürlüğü uzmanları tarafından siber güvenlik ve siber suçlarla mücadele ile ilgili sunum da yapıldı. Program, yeni öğrencilerin üniversitenin akademik ve idari yapısını, öğrenci hizmetlerini ve kampüs yaşamına ilişkin imkanları tanımalarına katkı sağlayan bilgilendirmelerle tamamlandı.