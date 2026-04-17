Mudanya'da Bilişim Zirvesi Heyecanı

17.04.2026 14:13
Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen Bilişim Zirvesi, öğrencilere ilham veren etkinlikler sundu.

Mudanya Üniversitesi Fikir ve Teknoloji Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Bilişim Zirvesi'nde, alanında uzman akademisyenler, sektör liderleri ve girişimcilerin gerçekleştirdikleri konuşmalar, paneller ve atölye çalışmaları öğrenciler için ilham verici ve öğretici bir deneyim oldu.

Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Bilişim Zirvesi'nin açılışında konuşan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ender Şahinaslan, zirvede bilgi teknolojileri ile ilgili güncel konuların ele alınacağını belirterek, "Zirve sadece bir etkinlik değil aynı zamanda öğrencilerimiz için bir kariyer pusulası olacak. Emeği geçen öğrencilerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Şenol Durak ise, bugün konuşmamız gereken şeyin, yalnızca teknolojinin ne yaptığı değil; insanın bu teknolojiyle birlikte kim haline geldiği olduğunu ifade ederek, "Çünkü belki de ilk kez, insan zihni kendi dışındaki bir zihinle değil, kendi zihninin uzantısı olan bir sistemle ilişki kuruyor. ve bu ilişki, bizi daha bağlantılı mı kılıyor, yoksa daha yalnız mı bırakıyor? işte bu, çağımızın en derin psikolojik sorularından biri. Yapay zeka bize cevaplar verebilir, ama doğru soruları hala biz soruyoruz. Bu zirve boyunca "nasıl?" sorusunun yanına "neden?" ve "insan için ne anlam ifade ediyor?" sorularını da koymanızı diliyorum. Ödüllü bilgi yarışmalarıyla heyecanlanacağımız, ağ kurma fırsatlarıyla yeni kapılar açacağımız bu zirvenin; hem teknik hem de insani açıdan hepimize "ferahlık" getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik de şunları söyledi:

"Bilişim Zirvesi'nin bu yıl 2.'sini yapıyoruz. Öncelikle Fikir ve Teknoloji Kulübümüzün başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu zirveyi uluslararası nitelikte düzenlemek. Dijital dönüşüm artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Yapay zekadan büyük veriye, siber güvenlikten girişimciliğe kadar uzanan bu geniş ekosistemde en kritik unsurun "insan ve iş birliği" olduğunu unutmamalıyız. Bilgi tek başına yeterli değildir; onu paylaşmak, geliştirmek ve birlikte üretmek gerekir. Bu noktada özellikle öğrencilerimize seslenmek istiyorum: Bugün burada bulunan sektör temsilcileriyle kuracağınız her temas, gelecekteki kariyeriniz için önemli bir adımdır. Sormaktan, tanışmaktan, kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Network dediğimiz şey, sadece kartvizit alışverişi değil; güvene dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurmaktır. Mudanya Üniversitesi olarak bizler; akademi ile sektör arasında köprü kurmayı, öğrencilerimizi yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda vizyon ve bağlantılarla donatmayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz."

Konuşmaların ardından Bilişim Zirvesi, sunumlar, atölye çalışmaları ve paneller ile devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
