Mudanya\'da Bilişim Zirvesi Heyecanı

Mudanya Üniversitesi Fikir ve Teknoloji Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Bilişim Zirvesi'nde, alanında uzman akademisyenler, sektör liderleri ve girişimcilerin gerçekleştirdikleri konuşmalar, paneller ve atölye çalışmaları öğrenciler için ilham verici ve öğretici bir deneyim oldu.

Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Bilişim Zirvesi'nin açılışında konuşan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ender Şahinaslan, zirvede bilgi teknolojileri ile ilgili güncel konuların ele alınacağını belirterek, "Zirve sadece bir etkinlik değil aynı zamanda öğrencilerimiz için bir kariyer pusulası olacak. Emeği geçen öğrencilerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Şenol Durak ise, bugün konuşmamız gereken şeyin, yalnızca teknolojinin ne yaptığı değil; insanın bu teknolojiyle birlikte kim haline geldiği olduğunu ifade ederek, "Çünkü belki de ilk kez, insan zihni kendi dışındaki bir zihinle değil, kendi zihninin uzantısı olan bir sistemle ilişki kuruyor. ve bu ilişki, bizi daha bağlantılı mı kılıyor, yoksa daha yalnız mı bırakıyor? işte bu, çağımızın en derin psikolojik sorularından biri. Yapay zeka bize cevaplar verebilir, ama doğru soruları hala biz soruyoruz. Bu zirve boyunca "nasıl?" sorusunun yanına "neden?" ve "insan için ne anlam ifade ediyor?" sorularını da koymanızı diliyorum. Ödüllü bilgi yarışmalarıyla heyecanlanacağımız, ağ kurma fırsatlarıyla yeni kapılar açacağımız bu zirvenin; hem teknik hem de insani açıdan hepimize "ferahlık" getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik de şunları söyledi:

"Bilişim Zirvesi'nin bu yıl 2.'sini yapıyoruz. Öncelikle Fikir ve Teknoloji Kulübümüzün başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu zirveyi uluslararası nitelikte düzenlemek. Dijital dönüşüm artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Yapay zekadan büyük veriye, siber güvenlikten girişimciliğe kadar uzanan bu geniş ekosistemde en kritik unsurun "insan ve iş birliği" olduğunu unutmamalıyız. Bilgi tek başına yeterli değildir; onu paylaşmak, geliştirmek ve birlikte üretmek gerekir. Bu noktada özellikle öğrencilerimize seslenmek istiyorum: Bugün burada bulunan sektör temsilcileriyle kuracağınız her temas, gelecekteki kariyeriniz için önemli bir adımdır. Sormaktan, tanışmaktan, kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Network dediğimiz şey, sadece kartvizit alışverişi değil; güvene dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurmaktır. Mudanya Üniversitesi olarak bizler; akademi ile sektör arasında köprü kurmayı, öğrencilerimizi yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda vizyon ve bağlantılarla donatmayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz."

Konuşmaların ardından Bilişim Zirvesi, sunumlar, atölye çalışmaları ve paneller ile devam etti. - BURSA