Muğla BİLSEM’de sene başı heyecanı - Son Dakika
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Muğla BİLSEM’de sene başı heyecanı

Muğla BİLSEM’de sene başı heyecanı
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Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) sene başı öğretmenler kurulu toplantısına katılarak yeni eğitim öğretim dönemi açılış çalışmalarına eşlik etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sene başı öğretmenler kurulu toplantısına katılarak yeni eğitim öğretim dönemi açılış çalışmalarına eşlik etti.

Özel yetenekli öğrencilerin bireysel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koymalarını sağlayan kurum yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Çay, yeni döneme dair vizyon ve hedefleri değerlendirdi. Toplantıda, özel yetenekli öğrencilerin bilim, sanat ve teknoloji alanlarında geleceğe en donanımlı şekilde hazırlanması adına atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Eğitim kadrosunun görüş ve önerilerini dinleyen Emre Çay, BİLSEM'lerin il genelindeki eğitim kalitesine ve inovatif projelere katığı değere dikkat çekerek tüm yönetici ve öğretmenlere yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Bilim, Muğla, Çay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muğla BİLSEM’de sene başı heyecanı - Son Dakika

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