Muğla Büyükşehir’den Milas’ta muhtarlarla koordinasyon toplantısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve hizmetlerin daha etkin planlanması amacıyla Milas 4. Bölge Muhtarları Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda muhtarların talepleri tek tek değerlendirilirken, tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi ve yeni ihtiyaçlar için yol haritası oluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, katılımcı ve çözüm odaklı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda Milas'ta mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla 4. Bölge Muhtarları Koordinasyon Toplantısı düzenledi. İlgili daire başkanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların talepleri ele alınarak hizmetlerin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi için istişarelerde bulunuldu.

Milas dört hizmet bölgesine ayrıldı

Milas'ta mahallelere yönelik hizmetlerin daha etkin planlanması ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, İlçe Hizmetleri 2. Bölge Daire Başkanı Erhan Çetinkaya ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri ve 4. Bölge mahalle muhtarları katıldı.

132 mahalleden oluşan Milas'ta hizmetlerin daha planlı yürütülmesi amacıyla ilçe dört hizmet bölgesine ayrılırken, bu toplantı ilçenin batısında bulunan 28 mahalleyi kapsayan 4. Bölge için gerçekleştirildi.