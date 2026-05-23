Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeline kapsamlı eğitim desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeline kapsamlı eğitim desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeline kapsamlı eğitim desteği
23.05.2026 19:24  Güncelleme: 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlıklı ve hızlı müdahale kapasitesine sahip bir itfaiye teşkilatı oluşturmak için 420 personele teorik ve uygulamalı temel itfaiyecilik eğitimi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlıklı, donanımlı ve hızlı müdahale kapasitesine sahip bir itfaiye teşkilatı oluşturmak amacıyla personeline yönelik kapsamlı 'Temel İtfaiyecilik Eğitimi' programı düzenledi.

'Eğitimli personel, güçlü müdahale, güvenli kent' vizyonuyla hayata geçirilen program kapsamında itfaiye personeline birçok önemli başlıkta eğitim verildi. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nin uzman eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim programında itfaiye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik hem teorik hem uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Eğitimlerde güvenli sürüş teknikleri, itfaiye araçları ve çalışma prensipleri, tehlikeli maddeler ve ADR taşımacılığı, yangın çıkış sebepleri ve raporlama, temel elektrik bilgisi, elektrikli araç yangınları, olay yeri tehlikeleri, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve dekontaminasyon, temiz hava solunum cihazı kullanımı, gaz ölçüm cihazları kullanımı ve asansörden kurtarma konularında kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Program kapsamında 120 itfaiye şoförüne güvenli sürüş teknikleri eğitimi verilirken, toplam 420 itfaiye personeli mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik eğitimlerden faydalandı. Muğla İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim programına sağladıkları katkılar ve uzman destekleri dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Belediye, İtfaiye, Eğitim, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeline kapsamlı eğitim desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

19:21
104 kuralı başını yaktı Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor
10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor
19:11
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO’su Chus Bueno, Fenerbahçe’den özür diledi
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:28:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeline kapsamlı eğitim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.