Muğla'da Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Muğla\'da Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
04.06.2026 12:08
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, mesleki ve teknik eğitimde yeni Politika Belgesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile sektör iş birlikleri ele alındı. İl Müdürü Emre Çay, eğitimin Türkiye Yüzyılı hedeflerindeki stratejik önemine vurgu yaptı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni yürürlüğe giren Politika Belgesi doğrultusunda il genelinde yürütülen çalışmalar ve sektör iş birlikleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumunu değerlendirmek ve gelecek döneme ait stratejileri belirlemek üzere geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, mesleki eğitim kurumlarının yöneticileri ve sektörün ilgili paydaşları katılım sağladı. Toplantının ana gündem maddesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe konulan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' oluşturdu. Bu doğrultuda Muğla'da yürütülen mevcut çalışmalar, sektörle yapılan iş birlikleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler masaya yatırıldı. "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışıyla hazırlanan Politika Belgesi çerçevesinde mesleki eğitime erişimin artırılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin hayata ve istihdama daha güçlü bir şekilde hazırlanması, sektörle iş birliklerinin geliştirilmesi, üretim odaklı eğitim anlayışının il genelinde yaygınlaştırılması ana başlıkları üzerinde duruldu.

Toplantıda söz alan mesleki eğitim kurumlarının yöneticileri ve sektör paydaşları, sahada yaşanan deneyimleri aktararak görüş ve önerilerini paylaştı. Muğla'da mesleki eğitimin daha da güçlendirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması adına paydaşların iş birliğinin önemi vurgulandı. Toplantının kapanışında konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, mesleki eğitimin ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çekti. Çay, yaptığı açıklamada "Mesleki eğitim, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmamızda stratejik bir öneme sahiptir. Gençlerimizin bilgi, beceri ve üretim gücüyle donatılarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak nitelikte yetiştirilmesi en büyük önceliğimizdir. Bu hedef doğrultusunda tüm paydaşlarımızla tam bir iş birliği ve kararlılık içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, önümüzdeki döneme ait eylem planlarının netleştirilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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