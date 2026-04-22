Muğla\'da Mesleki Eğitim Ziyareti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğrenci-öğretmen buluşmalarını gerçekleştirmek amacıyla Şifa Hatun Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okulun sınıflarını ve uygulama atölyelerini gezen İl Müdürü Emre Çay, yürütülen teknik eğitim çalışmaları hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Uygulamalı derslere katılarak öğrencilerle bir araya gelen Çay; gençlerin geleceğe dair hedeflerini, mesleki gelişim süreçlerini ve eğitim ortamından beklentilerini dinledi. Öğrencilere mesleki eğitimin önemine dair tavsiyelerde bulunan Çay, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamada MTAL'lerin kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Müdür Emre Çay, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederken, Muğla genelinde mesleki eğitimin çıtasını yükseltmek adına okul bazlı desteklerin süreceğini belirtti. - MUĞLA