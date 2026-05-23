Nazilli'de Bilim Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Bilim Fuarı

Nazilli\'de Bilim Fuarı
23.05.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de düzenlenen bilim fuarında 19 proje sergilendi, 'İncir Kurutma' projesi ilgi gördü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Turan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarında 19 proje görücüye çıktı. Fuarda bölgenin önemli geçim kaynağı olan incir projesi ise ilgi odağı oldu.

Nazilli Turan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği etkinlikte, bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştiren çalışmalar büyük ilgi gördü. Katılımcılar öğrencilerin özgün projelerini ilgiyle inceleyerek yapılan çalışmaları takdir etti. Okul Müdürü Murat Turan'ın ev sahipliğindeki açılışa Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürü Yıldıray Demir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

19 proje sergilendi

Kurdele kesiminin ardından davetliler stantları tek tek dolaşarak öğrencilerden sergilenen projeler hakkında bilgi aldı. Proje yürütücülüğünü Hülya Erge'nin yaptığı fuarda 5 inceleme, 5 araştırma, 9 tasarım olmak üzere toplam 19 proje sergilendi. Projeleri 14 danışman öğretmen ve 47 öğrenci hazırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, bilim fuarının hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Fuar iki gün boyunca açık kalacak.

'İncir Kurutma' projesi

Bilim fuarında 'İncir Kurutma' üzerine sergilenen proje öne çıktı. Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan incir üzerine olan projede danışman öğretmen Yeliz Demir himayesinde öğrenciler Eylül Danacı, Murat Başboğa, Görkem Gürbüz ve Filiz Okçay görev aldı. Öğrenciler, yaptıkları bilgilendirmede, "Teknoloji ve tasarım alanında hazırladığımız 'İncir Kurutma' projesiyle incir başta olmak üzere yaş meyvelerin bölge halkının açık alanda korumasız kurutma şeklini değiştirerek evlerin çatılarını bu iş için aktif hale getirmeyi amaçlamaktayız. Bu sayede verimi yüksek, daha hijyenik ortamda kurutulmuş meyveler elde etmek amaçlandı. Proje kapsamında ev maketi çatıda kurutma sistemi ve çatı kapatma sistemi hazırlanmış, böylece yağmur, nem, toz ve hayvan dışkısı bulaşma riski kontrol altına alındı. Sistem çatıda kurutma sergisi hazırlayarak toz ve bulaştan uzaklaştırmış fan ve çatı kapama sisteminin yardımıyla verimi arttırarak kurutmayı sağlayacak"

Etkinlik boyunca konuklara ve öğrencilere keşkek ikram edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nazilli'de Bilim Fuarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:26:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Nazilli'de Bilim Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.