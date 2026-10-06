Nazilli\'de Güvenli Trafik Eğitimi Projesi başladı, 4 bin 400 öğrenci eğitim alacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan öğrencilerin okul öncesinden itibaren güvenli trafik eğitimi almalarını sağlayacak olan "Güvenli Trafik Eğitimi Projesi" başladı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı "Güvenli Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında anasınıfı ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk trafik eğitimi Sümer Park'taki özel trafik eğitim pistinde verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkan vekili Av.Selahattin Yılmaz, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, kurum amirleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve anasınıfı öğrencileri katıldı.

"4 bin 400 öğrencimiz eğitim alacak"

Güvenli Trafik Eğitimi Projesi'nin açılış etkinliğinde konuşan Müdür Erdinç Güner, "Çocuklarımızın güvenliğini ve geleceğini önceleyen bir anlayışla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 15 projeden biri olan Güvenli Trafik Eğitimi Projemizin bu yıl beşinci yılını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nazilli Kaymakamlığımızın koordinesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projemiz, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizle buluşmaya devam edecektir. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 bin 500 öğrencimizi güvenli trafik eğitimiyle buluşturduk. Bu yıl ise çalışmalarımızı daha da genişleterek; yaklaşık 2 bin 400 okul öncesi öğrencimize burada bulunan trafik eğitim sahamızda uygulamalı olarak, yaklaşık 2 bin ilkokul 4. sınıf öğrencimize ise kendi okullarında teorik olarak güvenli trafik eğitimi vermeyi planlıyoruz. Eğitimlerimiz; ilçe merkezimizde bulunan okullarımızda İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün, mahallelerimizde bulunan okullarımızda ise İlçe Jandarma Komutanlığımızın trafik personeli tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

"Çocuklar trafik konusunda bilinçlenecek"

Hedeflerinin; çocuklara küçük yaştan itibaren güvenli davranış alışkanlıkları kazanmalarını ve öğrendikleri kuralları günlük hayatlarının doğal bir parçası haline getirmelerini sağlamak olduğunu da ifade eden Müdür Güner, "Trafik eğitimi bizim için yalnızca trafik işaretlerini, ışıkları veya kuralları öğretmekten ibaret değildir. Asıl hedefimiz; çocuklarımızın güvenli davranış alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren kazanmalarını, öğrendikleri kuralları günlük hayatlarının doğal bir parçası haline getirmelerini sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki trafikte bir saniyelik dikkatsizlik, bir ömür boyu telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle çocuklarımızın bugün burada öğrendikleri her kuralın, yarının güvenli sürücülerine, bilinçli yayalarına ve duyarlı vatandaşlarına yapılan önemli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. El birliğiyle yürüttüğümüz bu çalışmanın, çocuklarımızın trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesine ve ilçemizde daha güvenli bir trafik kültürünün oluşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

'Eğitim bahana, şenlik şahane'

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan Nazilli'de başta motosiklet kazaları olmak üzere her gün kazalar yaşandığına dikkat çekerek bilinçli trafik eğitiminin çocukluktan başlaması gerektiğini belirtti. Öğrencilere ilk dersi Kaymakam Kan verirken görevli trafik ekipleri de çocuklara önce teorik ardından da uygulamalı olarak eğitimlerini sürdürdü. Öğrencilere trafik kuralları, yaya geçidi ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verildikten sonra hep birlikte düdük çalan çocuklar önce el ele yaya geçitlerinden geçmeyi öğrendiler ardından yanlarında getirdikleri bisikletleri ile doyasıya eğlendiler. Adeta 'Eğitim bahana, şenlik şahane' diyen çocuklar doyasıya eğlendikten sonra kendilerine verilen hediyeleri de büyük mutlulukla kabul ettiler. Yılın ilk trafik etkinliği toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.