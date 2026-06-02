NEÜ, Dünya Üniversite Sıralamasında İlk Yüzde 7,5'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NEÜ, Dünya Üniversite Sıralamasında İlk Yüzde 7,5'te

NEÜ, Dünya Üniversite Sıralamasında İlk Yüzde 7,5\'te
02.06.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi, CWUR 2026 sıralamasında 1,588’inci sıraya yükseldi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Center for World University Rankings (CWUR) tarafından 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği 2026 Dünya Üniversite Sıralamasında ilk yüzde 7,5'lik dilime girerek uluslararası başarılarını sürdürdü.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025 yılına göre 36 basamak yükselerek bin 588'inci sıraya yerleşen Necmettin Erbakan Üniversitesi, son beş yıllık performansı değerlendirildiğinde ise dünya sıralamasında 172, ulusal sıralamada ise 11 basamak ilerleme kaydetti. NEÜ, araştırma performansı sıralamasında da son 5 yılda 165 basamak yükselerek bin 528'inci sıraya ulaştı. Sıralama; eğitim, istihdam edilebilirlik, akademik kadro ve araştırma performansı olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı ve "araştırma" alanında "araştırma çıktısı", "yüksek kaliteli yayınlar", "etki" ve "atıflar" da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Kültür Sanat, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim NEÜ, Dünya Üniversite Sıralamasında İlk Yüzde 7,5'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:48:57. #7.12#
SON DAKİKA: NEÜ, Dünya Üniversite Sıralamasında İlk Yüzde 7,5'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.