Niğde'de gastronomi akademisinde belediye personeline eğitim başladı - Son Dakika
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Niğde'de gastronomi akademisinde belediye personeline eğitim başladı

Niğde\'de gastronomi akademisinde belediye personeline eğitim başladı
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Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan NİBTAŞ Gastronomi Akademisi'nde belediye personeline yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler başladı. NÜSEM koordinasyonunda haftanın 6 günü süren programla personelin mesleki yeterliliği artırılırken Niğde'ye özgü yerel menüler oluşturulması hedefleniyor.

Niğde Belediyesi tarafından Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen NİBTAŞ Gastronomi Akademisi'nde teorik ve uygulamalı eğitimler başladı. Proje ile katılımcıların gastronomi alanında uzmanlaşması ve Niğde'nin yerel mutfak kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projede, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) eğitimlerin koordinasyonunu üstlendi. Program kapsamında Niğde Belediyesi personeline gastronomi alanında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Haftanın 6 günü gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Eğitim programında teorik dersler hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Uygulamalı mutfak eğitimleri ise aynı günlerde 16.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor. Katılımcılara gastronomide modern teknikler, mutfak uygulamaları, hizmet standartları ve kurumsal işleyiş başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

Niğde mutfağı için yerel menü hazırlanacak

Proje kapsamında personelin mesleki yeterliliğinin artırılmasının yanı sıra Niğde'nin geleneksel mutfak kültürünün modern gastronomi teknikleriyle bir araya getirilmesi planlanıyor. NÜSEM bünyesindeki uzmanlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Niğde'ye özgü ürün ve yemeklerin yer aldığı yerel menülerin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Niğde'de gastronomi akademisinde belediye personeline eğitim başladı - Son Dakika

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