Niğde\'de polis semt pazarı ve kıraathanelerde dolandırıcılığa karşı uyardı

Niğde'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, kıraathanelerde iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden yatırım ve alışveriş dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı, mal varlığına karşı işlenen suçlar ile IBAN numarası kiralama suçları hakkında bilgi verildi.

Polis ekipleri, vatandaşları özellikle tanımadıkları numaralardan gelen telefon aramaları ve mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin vatandaşlardan hiçbir şekilde para talep etmeyeceği hatırlatıldı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirlerin yer aldığı broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.

Toplumda suç korkusunun azaltılması ve vatandaşların suç türlerine karşı daha bilinçli hale getirilmesi amacıyla benzer çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.