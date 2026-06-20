Niğde'de Sınav Trafik Yoğunluğuna Polis Intervansı

Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecekleri okullara geç kalan adayların yardımına polis ekipleri koştu.

Sınav sabahı kent genelinde sınav merkezlerine giden öğrenciler ve aileleri nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Özellikle sınav saatine kısa süre kala bazı ana arterlerde oluşan araç yoğunluğuna trafik ekipleri anında müdahale ederek, ulaşımın aksamamasını sağladı. Trafik polisleri tarafından yapılan yönlendirmeler sayesinde öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları için gerekli tedbirler alındı. Çeşitli nedenlerle sınav merkezlerine zamanında ulaşamayan ya da yanlış okula giden öğrenciler, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güvenli şekilde sınav salonlarına ulaştırıldı. - NİĞDE