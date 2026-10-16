Niğde'de üniversite ve İŞKUR 1001 öğrenciye iş deneyimi protokolü imzaladı - Son Dakika
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Niğde'de üniversite ve İŞKUR 1001 öğrenciye iş deneyimi protokolü imzaladı

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Niğde\'de üniversite ve İŞKUR 1001 öğrenciye iş deneyimi protokolü imzaladı
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Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü ile Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı için protokol imzaladı. 1001 öğrenciye iş deneyimi sunulacak; başvurular 19-23 Ekim 2026'da alınacak, noter kurası 30 Ekim 2026'da.

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında 2026-2027 akademik yılı İŞKUR Gençlik Programı İş Birliği Protokolü imzalandı. Program kapsamında 1001 üniversite öğrencisine iş deneyimi kazanma imkanı sunulacak.

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol imza törenine İŞKUR İl Müdürü Ümit Uykun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu katıldı. İmzalanan protokol istikametinde, üniversiteye tahsis edilen 1001 kişilik kontenjan kapsamında öğrencilerin 16 Kasım 2026 ile 25 Haziran 2027 tarihleri arasında farklı yerleşkelerde yürütülecek faaliyetlerde görev alması planlanıyor.

Başvurular 19 Ekim'de başlıyor

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Program kapsamında Merkez Yerleşkesine 595, Aşağı Kayabaşı Yerleşkesine 86, Bor Yerleşkesine 110, Derbent Yerleşkesine 150, Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesine 40 ve Ulukışla Yerleşkesine 20 kişilik kontenjan ayrıldı. Programa katılacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla noter kurasının 30 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00'da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Program kapsamında öğrencilerin sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, akademik ve idari çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında görev alarak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Ömer HalisdemirGençlikGüncelEğitimNoterİŞKURNiğdeSon Dakika

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