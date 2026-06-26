Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde Coşkulu Mezuniyet Töreni

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genel Mezuniyet Töreni, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşarken, kep atarak üniversite hayatlarına veda etti.

Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite yönetimi, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, akademik ve idari personel, il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filmi katılımcılarla buluşturuldu.

Lisans ve ön lisans birincileri belli oldu

Lisans programlarında 3,96 not ortalamasıyla Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğrencisi Ayşenur Arslan üniversite birincisi oldu. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Ebru Oral ikinci, İlahiyat Fakültesi İslami İlimler Bölümü öğrencisi Sevgi Yiğit ise üçüncü sırada yer aldı.

Ön lisans programlarında ise 3,91 not ortalamasıyla Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Melek Çekinmez birincilik elde etti. Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencisi Gülnur Akpınar ikinci, aynı yüksekokulun Grafik Tasarımı Programı öğrencisi Gökçe Başaran ise üçüncü oldu.

Rektör Uslu: "Başarılarımız uluslararası alanda da tescillendi"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin son dönemde elde ettiği akademik başarılara dikkat çekerek, Times Higher Education 2026 sıralamasında üniversitenin bir yıl içinde 1501 bandından 601 bandına yükseldiğini söyledi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında da önemli başarılar elde edildiğini belirten Uslu, öğrencilerin yalnızca akademik anlamda değil, iyi insan olarak yetişmelerinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mezunlara yüksek hedefler belirlemeleri, disiplinli çalışmaları ve yaşam boyu öğrenmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Uslu, adını üniversitenin gururla taşıdığı Şehit Ömer Halisdemir'in cesaret ve vatan sevgisinin genç nesillere örnek olduğunu vurguladı. Velilere ve üniversite personeline teşekkür eden Uslu, mezunların ülkeye ve insanlığa faydalı bireyler olmaları temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Program, okul birincilerinin mezuniyet kütüğüne plaka çakması, mezuniyet andının okunması ve kep atma töreniyle sona erdi. - NİĞDE