ODTÜ, THE 2027 sıralamasında 326-350 bandına girerek Türkiye'nin zirvesine yerleşti - Son Dakika
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ODTÜ, THE 2027 sıralamasında 326-350 bandına girerek Türkiye'nin zirvesine yerleşti

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ODTÜ, THE 2027 sıralamasında 326-350 bandına girerek Türkiye\'nin zirvesine yerleşti
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ODTÜ, Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 326-350 bandında yer alarak Türkiye'deki üniversiteler arasında zirveye çıktı. Sıralamaya alınan üniversite sayısı 2 bin 297'ye ulaşırken ODTÜ, dünya genelinde ilk yüzde 18,2'lik dilime girdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 326-350 bandında yer alarak Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci sıraya yükseldi.

ODTÜ, THE 2027 sonuçlarıyla uluslararası sıralamalardaki konumunu daha da ileri taşıdı. ODTÜ, THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 2021 yılında 801-bin bandında, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ise 351-400 bandında yer almıştı. 2027 sonuçlarında 326-350 bandına yükselen ODTÜ, değerlendirmeye alınan gösterge ve boyutların önemli bölümünde önceki yıllara kıyasla performansını artırdı.

Araştırma ve eğitim alanlarında üst sıralarda

Times Higher Education, 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda üniversiteleri Öğretim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Endüstri ve Uluslararası Görünüş olmak üzere beş boyut altında yer alan 18 gösterge üzerinden değerlendiriyor. ODTÜ, bu değerlendirmede 'Araştırma Ortamı' boyutunda dünyada 173., 'Öğretim' boyutunda 176. ve 'Endüstri' boyutunda 219. sırada yer aldı.

THE 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda değerlendirilen üniversite sayısı da önceki yıllara kıyasla artarak 2 bin 297'ye ulaştı. Böylece sıralamanın kapsadığı üniversite sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ODTÜ, bu genişleyen değerlendirme evreninde dünya üniversiteleri arasında üst yüzde 18,2'lik dilimde yer aldı.

"Bu başarı, ODTÜ ailesinin ortak başarısıdır"

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, THE 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"ODTÜ'nün Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak 326-350 bandında yer alması, uzun yıllara yayılan ortak emeğimizin bir sonucu. Araştırma Ortamında dünyada 173., Öğretimde 176. ve Endüstride 219. sıraya ulaştık. Üniversitemizin 70. yılını kutladığımız bu dönemde gelen bu sonuç, ODTÜ ailesi için ayrıca anlamlı ve güzel bir hediye oldu. Bu başarı; akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin, idari çalışanlarımızın ve dünyanın dört bir yanındaki mezunlarımızın ortak başarısıdır."

Prof. Dr. Yozgatlıgil, uluslararası üniversite sıralamalarının ODTÜ'nün gelişimini küresel ölçekte değerlendirmek açısından önemli bir referans olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıralamaları, gelişimimizi uluslararası ölçütlerle değerlendirmemizi sağlayan bir referans olarak görüyoruz. Hedefimiz ODTÜ'yü dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına taşımak; bunun için araştırma ortamımızı güçlendirmeye, uluslararası iş birliklerimizi genişletmeye ve genç araştırmacılarımıza daha fazla imkan sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
Ortadoğu Teknik ÜniversitesiTürkiyeEğitimDünyaSon Dakika

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