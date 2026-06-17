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Öğrenciler 30 Şirket Kurdu

Öğrenciler 30 Şirket Kurdu
17.06.2026 10:57
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Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 'Girişimcilik' dersi kapsamında 30 şirket kurarak uygulamalı deneyim kazandı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, 'Girişimcilik' dersinde edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürüp; 10'u gastronomi, 20'si turizm işletmeciliği alanında olmak üzere toplam 30 şirket kurdu. Prof. Dr. Cem Işık, geleneksel eğitim anlayışının yerini uygulama ve deneyim temelli modellere bıraktığını belirterek, "Burada sadece teorik bilgi değil aynı zamanda bir şirket kurma sürecini deneyimlendi. Öğrenciler, gerçek bir girişimci gibi düşünerek iş modelleri geliştirip uyguladılar" dedi.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Işık, 'Girişimcilik' dersinde öğrencilerine girişimcilik, iş, fikri, web tasarımı ve şirket kurma gibi konularda teorik bilgiler verdi. 15 hafta süren 2'şer saatlik ders kapsamında öğrenciler, yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda bir şirket kurma sürecini uygulamalı olarak deneyimledi. Gerçek bir girişimci gibi düşünerek kanvas tabanlı iş modelleri geliştiren öğrenciler, iş fikirlerini sistematik bir yapıya oturttu. Süreç içerisinde öğrenciler web siteleri tasarlayarak projelerini dijital ortamda görünür hale getirirken, poster sunumlarıyla fikirlerini akademik ve profesyonel bir biçimde ifade etmeyi öğrendi. Hazırlanan tanıtım videoları ise bir fikrin sadece iyi olmasının yeterli olmadığını, doğru şekilde anlatılmasının da önem taşıdığını ortaya koydu. Dersin önemli aşamalarından biri ise finansal modelleme çalışması oldu. Öğrenciler yalnızca teorik hesaplamalar yapmak yerine, gerçek piyasa koşullarını dikkate alarak maliyet, gelir ve sürdürülebilirlik analizleri gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitim modeli sayesinde öğrenciler, özellikle turizm alanında yerel ölçekte başlayıp ulusal ölçekte değerlendirilebilecek projeler geliştirme kapasitesi kazandı.

'ÇOK DEĞERLİ PROJELER VAR'

Öğrenciler ders kapsamında öğrendikleri başta Erzurum olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet yapacak kapasitede 10 gastronomi, 20 turizm işletmeciliği alanında şirket kurdu. Öğrenciler, ders kapsamında kurdukları şirketler ve geliştirdikleri iş fikirlerini dersin eğitmeni Prof. Dr. Cem Işık'a sundu. Öğrencilerin çalışmalarını başarılı bulduğunu belirten Prof. Dr. Işık, "Ülkemizin girişimcilik ekosistemine bir ders kapsamında gerçekte nasıl karşılık verebilirizin sorusuna cevap aradık. Bu ders 15 hafta 2 saatten yaklaşık 30 saat olmasına rağmen öğrencilerimizin emekleriyle 100 saati buldu. Ders kapsamında 10'u gastronomi 20'si de turizm işletmeciliği alanında şirket kuruldu. İçlerinde çok değerli projeler vardı. Çıkış noktamız yereldi. Öncelikle Erzurum'daki turizm sorunlarını belirlemek bunlara yönelik projeler belirlemekti. Daha sonra da geldiğimiz yörelerdeki turizm fikirleri geliştirmeye çalıştık. Ulusala yayılan bir çalışma haline geldi. 3 tane iş fikri para kazanmaya başladı" diye konuştu.

Şirketlerin KOSGEB formatında iş fikirlerinin ise kanvas modeliyle hazırlandığını belirten Prof. Dr. Işık, "Arkadaşlarımız hem web sitesi yapmayı hem şahıs ya da limited şirket kurmasını öğrendi. Aynı zamanda da bu şirketler kapsamında nasıl iş fikirleri yapılacağını ders kapsamında öğrendiler. Bu dersin en önemli çıktılarından biri, iş fikri üretmiş olmak değil, bir fikri fikir olmaktan çıkarıp uygulanabilir bir modele dönüştürme sürecini deneyimlemiş olmalarıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Gastronomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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