Öğrenciler Atıklarla Türk Bayrağı Tasarladı
Öğrenciler Atıklarla Türk Bayrağı Tasarladı

Öğrenciler Atıklarla Türk Bayrağı Tasarladı
23.04.2026 10:21
Erzurum'daki öğrenciler, atık malzemelerle Türk bayrağı yaparak vatan sevgisini yansıttı.

ERZURUM'da Kültür Kurumu İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Zeynep Özkaya Fidan'ın nezaretinde öğrenciler, ceviz kabuğu, yumurta kabuğu, fasulye, kağıt parçaları, pet bardakları gibi atık malzemelerden Türk bayrakları tasarladı. Öğrencilerin atıklardan yaptıkları bayraklar, okul salonunda sergilendi.

Yakutiye ilçesi Kültür Kurumu İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Zeynep Özkaya Fidan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için 'Çocuk bayramı ve bayrak' temalı bir çalışma yaptı. Yaklaşık 1 ay önce çalışmaya başlayan 4-A sınıfındaki 27 öğrenci; ceviz kabuğu, fasulye, kağıt parçaları, pet bardakları, balon, doktorların boğaz muayenesinde kullandığı dil basacağı olarak bilinen 'abeslang' çubuğu ve çeşitli atık malzemelerden Türk bayrakları tasarladı. Çocukların öğretmenleri nezaretinde hazırladıkları el emeği göz nuru bayrak sergisini gezen Vali Aydın Baruş, eserleri tek tek inceleri. Öğretmen ve öğrencilerden yaptıkları eserler hakkında bilgi alan Baruş, çalışma için tebrik etti.

'VATAN SEVGİSİNİ YANSITMAK İSTEDİK'

Zeynep Özkaya Fidan, "Bayrakları değişik ürünlerden, materyallerden hazırlamaya çalıştık. Çocuklarımın emeği ve hayal gücünü kullanarak vatan sevgisini yansıtmak istedik. Çocuklarımız ceviz kabuğu, yumurta kabuğu, kağıt gibi değişik malzeme, materyaller kullandı. Bu çalışmaya özel gereksinimli çocuklarımız da katıldı. Onları da daha aktif ve derse daha hızlı katmalarını sağlamak için bu tür çalışmalara katarak eğitimlerine destek olmaya çalıştık" diye konuştu.

'BAYRAĞI YAPARKEN ÇOK DUYGULANDIM'

4-A sınıf öğrencilerinden Yusuf Emir Hararlı, atık malzeme kullanarak bayrağını tasarladığını söyledi. Hararlı bayrak yapımında pet bardak ve kozalak kullandığını da belirtti. Beyzazur Palandöken ise Evde bulduğumuz herhangi bir eşya, kuru fasulye, boya ve benzeri şeyleri kartona yapıştırarak Türk bayrağını tasarlamaya çalıştık. Bayrağı yaparken çok duygulandım çok emek verdik. Herkesin ellerine sağlık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Erzurum, Eğitim, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
