Öğrenciler itfaiyeciliği yerinde öğrendi

Erzincan'da Değer Erzincan Spor Kulüpleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İl Emniyet Spor Kulübü ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen gezi programı kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İzzetpaşa Mahallesi'nden öğrencilerin de katıldığı ziyarette, itfaiye personeli tarafından öğrencilere itfaiye teşkilatının görev ve sorumlulukları, yangınlara müdahale süreçleri ile arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında itfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, ekipmanların kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımları ilgiyle takip etti. Öğrenciler, merak ettikleri soruları itfaiye personeline yönelterek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.