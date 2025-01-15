Okul servis ücretleri değişti - Son Dakika
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Okul servis ücretleri değişti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi kabul edildi. Bununla birlikte okul servislerinde de 0-1 kilometre ücreti 2605 TL oldu.

15.01.2025 11:19  Güncelleme: 11:43
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi görüşüldü. Yapılan artıştan okul servis ücretleri de etkilendi.

%35'LİK ZAM SERVİS ÜCRETLERİNE DE YANSIDI

Bununla birlikte Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2 bin 605'e, personel servis ücretleri ise 1004 liradan 1355'e çıkarıldı. Yeni fiyatlar, 18 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı. Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre ücreti de 2605 TL oldu.

İBB'NİN % 46'LI ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Okul servis ücretleri değişti

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Son Dakika Eğitim Okul servis ücretleri değişti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    AKEPE KENDISINE GELI CE YUZDE 44 ATATÜRK UN PARTISINE GELINCE 35 45 22 Yanıtla
  • Pinky Panda:
    Bir CHP olarak söylüyorum yaptıkları yanlış akp olsaydı bu kadar zam olmaz mı 45 16 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    Sen chp li değilsin trolsün:(( 0 0
  • Murat Sert:
    3 cocuk yapında görün servis ucretlerini.destek yok cocuk yapin diyor 45 7 Yanıtla
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