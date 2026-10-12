OMÜ 2026-2027 akademik yılını törenle açtı, 2025 Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2025 OMÜ Akademi Ödülleri, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye'nin kalkınmasında bilimsel üretimin, teknolojinin ve gelecek nesillerin çağın gereklerine uygun yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filmi gösterildi. Protokol konuşmalarının ardından müzik dinletisi, akademik açılış dersi ve ödül takdimi gerçekleştirildi.

Rektör Aydın: "Evlatlarımızın yaşayacağı çağa göre eğitmeliyiz"

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye'nin kalkınmasında bilimsel üretimin, teknolojinin ve gelecek nesillerin çağın gereklerine uygun yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Aydın, "Akademik yıl açılış törenleri, bizler için bilim cemresinin toprakla buluştuğu vakitlerdir. Kampüslerin şenlendiği, ilim meşalesinin harlandığı müstesna başlangıçlardır. Yunus Emre'nin 'Her dem yeniden doğarız/Bizden kim usanası' dizeleri adeta böylesi başlangıçları tarif eder. 4 bin 39'u 102 farklı ülkeden olmak üzere toplamda 48 bin 300 öğrencinin eğitim aldığı yerleşkelerimizde akademik hareketliliğimizin 2026-2027 dönemi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesi olarak bizlere umutla geldi. Dileğim odur ki ülkemize ve şehrimize de güzellikler getirsin. Şu bir gerçektir ki ülkesine aidiyet şuuruyla yapılanan her kurum, milletine önemli hizmetlerde bulunma potansiyeli taşır. Bu bağlamda, kendisine yüklenen anlamlar bakımından üniversitelerin kurumsal kimliği ayrıca önem arz eder. Zira memleket meselelerinin çözümünde atılacak adımların teorik arka planı kurgulanırken ilk akla gelen yapılar üniversitelerdir. Uluslararası sistemde hakkın çoğu kez haklının değil, güçlünün hesabına yazıldığı bir çağa şahitlik etmekteyiz. Sözde gelişmiş büyük büyük devletlerin zulmü görmezden geldiği bu zaman diliminde, Türkiye'miz insanlık vicdanının gür sesi olmuştur. İftiharla ifade etmeliyim ki devletimizin dili asla zalime tercüman olmamıştır. Bu dik duruştan rahatsızlık duyanlar elbette çıkmaktadır. Bilinmesini isterim ki toplumsal bünyemizi istikrarsızlaştırıp istikbalimize ipotek koymaya heves edenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız. Ürettiğimiz bilgi, geliştirdiğimiz teknolojiyle onların heveslerini kursaklarında bırakmaya kararlıyız. Nesillerimizi yetiştirirken ibretlerimizi onların idraklerine kılavuz kılıp asrın icaplarından asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Vali Tavlı: "Üniversitemiz bölgemize ve ülkemize sayısız katkıda bulundu"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin 1975 yılından bu yana bilim, eğitim, sanat ve spor alanlarında Samsun'a ve Türkiye'ye önemli katkılar sunduğunu belirtti. Üniversitenin yarım asrı aşan geçmişi, gelişen akademik kadrosu ve yenilikçi eğitim anlayışıyla bölgenin akademik ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tavlı, Akademi Ödülleri'nin bilim insanlarını yeni çalışmalara teşvik etmesini temenni ederek 2026-2027 Akademik Yılı'nın başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Ersan Aksu ve Prof. Dr. Ömer Özkan da konuştu

Törende konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, "Terörsüz Türkiye Süreci" hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akademik açılış dersini veren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise "İnsanlığın Kadim Hayalinden Günümüzün Gerçeğine: Organ, Doku Nakilleri ve Ötesi" başlıklı sunumunda organ ve doku nakillerindeki gelişmeleri, cerrahi alanındaki yenilikleri ve bilimsel araştırmaların önemini anlattı.

2025 OMÜ Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

Tören kapsamında bilimsel yayın, proje, atıf, patent, eğitim ve kurumsal başarılarıyla öne çıkan akademisyenler, öğrenciler ve idari personel, 2025 OMÜ Akademi Ödülleri'ne layık görüldü. Yılın Yayın Ödülü'nde A Temel Alanı'nda Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Burhan Dost, B Temel Alanı'nda Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Emrah Gülboy ödül aldı. Yılın Proje Ödülü B Temel Alanı'nda Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak'a verildi. Yılın Atıf Ödülü'nde A Temel Alanı'nda Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Çetin, B Temel Alanı'nda Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Ali Kerim Yılmaz, C Temel Alanı'nda ise Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Ceren Pekşen ödül kazandı. Yılın Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ödülü A Temel Alanı'nda Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Abdülkadir Bakay'a, C Temel Alanı'nda Devlet Konservatuvarından Prof. Dr. Can Karahan'a verildi. Yılın Genç Araştırmacı Yayın Ödülü A Temel Alanı'nda Sağlık Bilimleri Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Elif Güzide Emirza'nın, B Temel Alanı'nda Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Nur Alaçam'ın oldu. Yılın İş Birlikli Yayın Ödülü'nde A Temel Alanı'nda Doç. Dr. Burhan Dost, B Temel Alanı'nda Doç. Dr. Emrah Gülboy ödüle layık görüldü. Yılın Eğitimcisi Ödülü ise Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak'a verildi. Yılın Araştırmacı Öğrencisi Ödülü A Temel Alanı'nda Ehsan Fartaş Naeimi ve danışmanı Doç. Dr. Kemal Çağatay Selvi'ye, B Temel Alanı'nda Aleyna Çelik'e verildi. Yılın Öğrenci Kulübü Ödülü, Damla Topluluğu adına temsilci Fatma Zehra Akgül ve topluluk danışmanı Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak'a takdim edildi. Yılın İdari Personeli Ödülü'nün sahibi ise OMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çayıroğlu oldu.

Program, ödül alanlar ve protokol üyelerinin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Programa ayrıca Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, ilçe kaymakamları, il müdürleri, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.