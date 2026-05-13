OMÜ Bahar Şenliği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ Bahar Şenliği Başladı

OMÜ Bahar Şenliği Başladı
13.05.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ Bahar Şenliği, müzik ve sanat etkinlikleriyle yoğun katılımla başladı, iki gün sürecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği, yoğun katılımla müzik, sanat ve spor etkinlikleri ile başladı.

Kurupelit Kampüsü Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek şenlik kapsamında öğrenciler, final sınavları öncesinde sosyal etkinliklerle moral depolarken kampüste renkli görüntüler oluştu. OMÜ yönetimi de etkinlik alanında kurulan stantları ziyaret ederek öğrenci topluluklarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Şenliğin ilk gününde üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları tarafından açılan stantlarda tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler farklı toplulukların faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen duvar boyama, çamur deneyimi atölyesi, cam boncuk yapımı ve festival makyajı uygulamaları öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye şampiyonu unvanına sahip OMÜ Halk Oyunları Ekibi'nin sahnelediği gösteriler ise izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Dans gösterileri ve DJ performanslarıyla devam eden etkinliklerin ilk günü, sanatçı Demet Akalın konseriyle sona erecek.

Şenliğin ikinci gün programında ise amatör müzik grupları, genç sanatçılar, Medeniyetler Korosu ve OMÜ Devlet Konservatuvarı sanatçılarının sahne performansları yer alacak. Kapanış programında ise OMÜ Modern Müzik Topluluğu öğrencilerle buluşacak. Ayrıca Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen badminton ve dijital atıcılık etkinlikleri de şenliğe sportif hareketlilik kattı.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel, öğrenci toplulukları ve çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ Bahar Şenliği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:30:27. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ Bahar Şenliği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.