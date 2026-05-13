OMÜ Bahar Şenliği Başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği, yoğun katılımla müzik, sanat ve spor etkinlikleri ile başladı.

Kurupelit Kampüsü Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek şenlik kapsamında öğrenciler, final sınavları öncesinde sosyal etkinliklerle moral depolarken kampüste renkli görüntüler oluştu. OMÜ yönetimi de etkinlik alanında kurulan stantları ziyaret ederek öğrenci topluluklarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Şenliğin ilk gününde üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları tarafından açılan stantlarda tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler farklı toplulukların faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen duvar boyama, çamur deneyimi atölyesi, cam boncuk yapımı ve festival makyajı uygulamaları öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye şampiyonu unvanına sahip OMÜ Halk Oyunları Ekibi'nin sahnelediği gösteriler ise izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Dans gösterileri ve DJ performanslarıyla devam eden etkinliklerin ilk günü, sanatçı Demet Akalın konseriyle sona erecek.

Şenliğin ikinci gün programında ise amatör müzik grupları, genç sanatçılar, Medeniyetler Korosu ve OMÜ Devlet Konservatuvarı sanatçılarının sahne performansları yer alacak. Kapanış programında ise OMÜ Modern Müzik Topluluğu öğrencilerle buluşacak. Ayrıca Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen badminton ve dijital atıcılık etkinlikleri de şenliğe sportif hareketlilik kattı.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel, öğrenci toplulukları ve çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN