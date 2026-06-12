OMÜ'de Proje Önerisi Çalıştayı - Son Dakika
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OMÜ'de Proje Önerisi Çalıştayı

OMÜ\'de Proje Önerisi Çalıştayı
12.06.2026 18:17
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Samsun OMÜ, TÜBİTAK 1001 için proje geliştirme çalıştayı düzenledi, mentörler eşliğinde destek sağladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), araştırma üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda bilimsel araştırma ve proje kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda OMÜ AR-GE Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliğiyle düzenlenen "Mentör Eşliğinde Adım Adım Proje Önerisi Geliştirme: TÜBİTAK 1001 Proje Çalıştayı" gerçekleştirildi.

OMTEL Otel'de Genç araştırmacılar ile deneyimli akademisyenleri bir araya getiren çalıştayda, TÜBİTAK 1001 programına yönelik proje hazırlama süreçleri ele alınırken, nitelikli proje başvurularının artırılmasına yönelik yöntemler ve deneyimler paylaşıldı.

Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz: "Bu çalıştay ortak vizyonun bir ürünüdür"

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, etkinliğin üniversite bünyesinde daha önce gerçekleştirilen stratejik değerlendirme toplantılarının bir sonucu olduğunu belirtti. Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda bilimsel üretkenliği artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını ifade eden Engiz, proje süreçlerinde deneyim paylaşımının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu süreci daha önce başarıyla deneyimlemiş akademisyenlerimizin rehberliği sayesinde proje başvuru sayılarımızı ve kabul oranlarımızı daha üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Doç. Dr. Çağatay Yıldırım: "İyi fikirlerin güçlü projelere dönüşmesi gerekiyor"

AR-GE Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Yıldırım ise konuşmasında, başarılı bir projenin yalnızca iyi bir fikirden ibaret olmadığını belirtti. TÜBİTAK 1001 Programı'nın bilim dünyasının en önemli destek mekanizmalarından biri olduğunu ifade eden Yıldırım, özgün değer, yöntem, yaygın etki ve bütçe planlamasının proje başarısında belirleyici unsurlar olduğunu söyledi. Üniversitede proje kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla AR-GE Koordinatörlüğü, TTO ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin koordineli şekilde çalıştığını kaydeden Yıldırım, sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Doç. Dr. Gediz Uğuz: "Araştırmacılarımızın her zaman yanındayız"

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gediz Uğuz da üniversitenin araştırma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarda güçlü bir ekip ruhuyla hareket ettiklerini belirtti. Araştırmacılara proje geliştirme süreçlerinde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Uğuz, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari birimlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Burcu Onuk: "Akademisyenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz"

OMÜ TTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burcu Onuk ise konuşmasında üniversite yönetiminin araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu vizyonun önemine dikkat çekti. Teknoloji Transfer Ofisinin akademisyenlerin proje geliştirme süreçlerinde aktif rol üstlendiğini belirten Onuk, özellikle üniversite-sanayi iş birliğine dayalı projelerin artırılmasının önemine vurgu yaparak, araştırmacıların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Proje taslakları mentörler eşliğinde geliştirildi

Açılış konuşmalarının ardından başlayan uygulamalı çalışmalarda katılımcılar, mentör akademisyenlerin rehberliğinde proje taslakları üzerinde çalıştı. Gün boyu devam eden oturumlarda; özgün değer oluşturma, literatür analizi, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, teknik yaklaşım, zaman planlaması, risk yönetimi, iş paketlerinin oluşturulması, çıktı planlaması ve bütçe gerekçelendirmesi gibi proje hazırlama sürecinin temel bileşenleri ele alındı.

Çalıştayın son bölümünde ise hazırlanan proje taslakları, "Hızlı Panel Simülasyonu" kapsamında mentörler tarafından değerlendirilerek katılımcılara geri bildirimlerde bulunuldu.

Araştırmacıların proje geliştirme yetkinliklerini artırmayı amaçlayan çalıştay, mentör akademisyenlere BAPKOB Koordinatörü Prof. Dr. Alper Çiftçi ve AR-GE Proje Birim Sorumlusu Doç. Dr. Hatice Türkten tarafındanteşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Teknoloji, Tübitak, Samsun, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ'de Proje Önerisi Çalıştayı - Son Dakika

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