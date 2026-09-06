ÖSYM, KPSS Lisans Soru Kitapçığının Yüzde 10'unu Erişime Açtı - Son Dakika
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ÖSYM, KPSS Lisans Soru Kitapçığının Yüzde 10'unu Erişime Açtı

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ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu yayımladı. Adaylar, soruların tamamına 6 Eylül'den itibaren 10 gün boyunca ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Lisans Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unun yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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