Özel bireylerden Anneler Günü'ne anlamlı sürpriz

10.05.2026 12:58  Güncelleme: 13:04
Antalya'da Demirgül Mola Evi'nde eğitim alan özel bireyler, Anneler Günü dolayısıyla hazırladıkları el yapımı hediyelerle annelerine duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlikte aileler, çocuklarının hediyeleri karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Demirgül Mola Evi'nde eğitim alan özel bireyler, Anneler Günü dolayısıyla hazırladıkları hediyelerle ailelerine duygu dolu anlar yaşattı. Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler, kendi el emekleriyle hazırladıkları hediyeleri annelerine takdim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Demirgül Mola Evi Anneler Günü'ne özel anlamlı bir çalışmaya imza attı. Düzenlenen atölye çalışmasında özel bireyler; boyama, süsleme ve çeşitli el işi etkinlikleriyle kendi hediyelerini hazırladı. Etkinlik boyunca hem keyifli vakit geçiren hem de üretmenin mutluluğunu yaşayan bireyler, ortaya çıkardıkları çalışmalarla annelerini mutlu etti. Özel bireyler, el emeğiyle hazırladıkları hediyeleri annelerine takdim ederken, aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Özel bireyler annelerini unutmadı

Demirgül Mola Evi birim sorumlusu Saime Sümeyra Güngör, Mola Evleri'nde özel bireyler için düzenlenen etkinliklerle onların kendilerini ifade etmelerine, üretken bireyler olarak sosyal yaşamda yer almalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Güngör, "Özel bireylerimiz, kendi emekleriyle anneleri için hediyeler hazırladı. Bu süreçte hem duygularını ifade etme fırsatı buldular hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı. Bu tür etkinlikler onların sosyal gelişime de katkı sunmasının yanı sıra paylaşma, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi sosyal yaşam becerilerinin gelişmesine önemli katkı sağlıyor" dedi.

"Oğlumun gözünde melek olmak ayrı bir mutluluk"

Velilerden Döne Sarıkula, hazırlanan hediye karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Çok büyük bir onur ve gurur duydum. Bir anne için gerçekten tarif edilmesi zor, çok güzel bir duygu. Hediyeyi çok beğendim. Bir insanın evladından aldığı en değerli hediyelerden biri diyebilirim. Oğlumun gözünde bir melek olmak ise benim için apayrı bir mutluluk oldu" diye konuştu.

Özel bireyler annelerini duygulandırdı

Velilerden Fatma Gökgöz ise öğretmenleri eşliğinde hazırlanan sürprizin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Oğlum bana öğretmenleriyle birlikte çok anlamlı bir hediye hazırlamış. Çok beğendim ve gerçekten duygulandım. Ben hem anne hem baba olarak çocuğumu büyütüyorum. İyi ki oğlum var ve iyi ki benim evladım olmuş" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:30:46. #7.13#
