Özel Öğrenciler Yaz Tatilinde Eğleniyor

Özel öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu, yaz döneminde de kapılarını öğrencilerine açtı. Bahçede sebze yetiştirip hasat yapan, el sanatları atölyelerinde üretim gerçekleştiren öğrenciler, günün sonunda lunaparkta doyasıya eğlenerek unutulmaz bir yaz günü yaşadı.

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yaz okulu uygulamasıyla özel öğrenciler hem eğitimden kopmuyor hem de sosyal yaşamın içinde kalıyor. Günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan etkinliklerde öğrenciler, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Yaz okulu kapsamında öğrenciler, okulun bahçesinde domates, biber ve salatalık yetiştirerek üretim sürecinin her aşamasına katılıyor. Emek verdikleri ürünlerin hasadını yapan öğrenciler, bahçeden 2 kasa domates, 1 kasa biber ve salatalık toplamanın mutluluğunu yaşadı. Tarım çalışmalarının yanı sıra yiyecek ve içecek hizmetleri derslerinde reçel yapımını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, el sanatları atölyelerinde ise boncuklardan kolye ve bileklik tasarlayıp kokulu taş boyama etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Lunaparkta eğlendiler

Günün sonunda ise öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. Okul Müdürü Mustafa Yiğit'in eşliğinde lunaparka götürülen öğrenciler, dönme dolap ve çarpışan otomobil başta olmak üzere çeşitli oyun alanlarında doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı. Yaz okulu uygulamasından memnun olduklarını belirten veli Zeynep Yılmaz, "Özel eğitimde ilk defa bu sene yaz okulu ile tanıştık. Yaz tatilinde evde duran çocuklarda davranış bozuklukları oluyor. Yaz okulu sayesinde davranış bozukluklarımız sona erdi. Çocuklar çok mutlu. Görüldüğü gibi dersleri hep birlikte yaşayarak yapıyoruz" dedi.

Veli Emel Oflaz ise "Yaz okulundan çok memnunuz. Çocuklarımız eğlenerek mutlu oluyor. Aynı zamanda yeni beceriler kazanıyorlar. Bu uygulama biz ailelere de çok destek oluyor" diye konuştu.

"Onların yüzündeki gülümseme bize güç veriyor"

Okulun Özel Eğitim Öğretmeni Gökçay Karabayır da yaz okulunun öğrencilerin gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Burada özel öğrencilerimizi yaz döneminde sıkıcı ortamdan uzaklaştırarak eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Yiyecek ve içecek hizmetleri kapsamında reçel yapımının aşamalarını öğrencilerimizle uygulamalı olarak yapıyoruz. Bahçemizde sebzelerin üretimi ve toplanması sürecinde öğrencilerimiz aktif görev alıyor. Üretmenin sonucunda o doyuma ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. El sanatları dersimizde boncuklardan takı tasarımı yapıyor, kokulu taş boyama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklere haftada bir kez velilerimiz de katılıyor. Onların mutluluğunu görmek bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Yaz okulu sayesinde özel gereksinimli öğrenciler yaz tatilini yalnızca eğlenerek değil, üretip öğrenerek de geçirirken, aileler de çocuklarının sosyal hayattan kopmamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.