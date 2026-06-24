Özel öğrenciler yıl sonu sergisinde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Özel öğrenciler yıl sonu sergisinde hünerlerini sergiledi

Özel öğrenciler yıl sonu sergisinde hünerlerini sergiledi
24.06.2026 11:27
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Gölyaka Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler, Sene Sonu Sergisi ile ziyaretçilere sunuldu. Kaymakam, rektör ve davetlilerin katıldığı sergide öğrencilerin ürettiği mobilya ve iç mekan tasarımı ürünleri büyük beğeni topladı.

Gölyaka Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler, düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gölyaka Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalar, düzenlenen "Sene Sonu Sergisi" ile görücüye çıktı.

Öğrencilerin mesleki becerilerini ve üretkenliklerini yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışına Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Ali Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ ve çok sayıda davetli katıldı.

Özel öğrencilerin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı çalışmalar, ziyaretçilerden tam not aldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin el emeği ürünlerini inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında öğretmenlerden ve öğrencilerden bilgi aldı. Rektör Nedim Sözbir de öğrencilerle yakından ilgilenerek hazırladıkları eserleri tek tek inceledi. Öğrencilerle sohbet eden Sözbir, ortaya koydukları başarılı çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Özel öğrenciler yıl sonu sergisinde hünerlerini sergiledi - Son Dakika

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