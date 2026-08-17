ÖZYES artık merkezi: 24 bin 381 aday yarıştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (YKS ÖZYES), 2024 yılı itibarıyla üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptığı sınavlardan çıkarılarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak uygulanmaya başlandı.

YKS ÖZYES, 15-16-17 Ağustos tarihlerinde 36 ildeki 44 sınav merkezinde, 48 bina ve salonda toplam 6 oturum halinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından geliştirilen yeni sistemle sınav sürecinin her aşamasının kayıt altına alındığı, daha önce farklı üniversiteler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen sınavların oluşturduğu çok parçalı yapının sona erdirildiği ifade edildi. Merkezi sınav sistemiyle adayların her üniversitenin sınavına ayrı ayrı başvurmalarının ve bu süreçte oluşan iş yükünün önüne geçildiği belirtildi. ÖZYES'in, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesi ve adayların tercihlerine göre yerleştirilebilmesi amacıyla uygulandığının altı çizildi.

24 bin 381 aday başvurdu

ÖZYES'e 2024 yılında 41 bin 935 aday başvururken, 2025 yılında 26 bin 447 aday sınava katıldı. 2026 yılında ise sınava 24 bin 381 aday başvurdu. Adayların 16 bin 202'sini erkekler, 8 bin 179'unu kadınlar oluşturdu. Ayrıca bu yıl düzenlenen sınava 1063 milli sporcu ve 148 engelli aday katıldı. Sınava başvuran şehit ile gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bu haktan 83 adayın yararlandığı açıklandı. 2024 yılında 21 ilde 23 sınav merkezinde, 2025 yılında ise 29 ilde 37 sınav merkezinde uygulanan ÖZYES, bu yıl 36 ilde 44 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda 48 bina ve salonda toplam 6 oturum düzenlendi. Büyükşehirlerde sınav merkezi sayıları artırılırken, 2025 yılında ÖZYES'in düzenlenmediği Çanakkale, Çorum, Kastamonu, Muş, Sivas ve Tekirdağ'da da bu yıl sınav yapılmasına karar verildi.

Her adaya iki uygulama hakkı verildi

ÖZYES, fiziki yeterlilik testi şeklinde uygulandı. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verildi ve elde ettikleri en iyi derece değerlendirmeye alınacak. Engelli adaylar da uygulamalı sınavda iki hak kullandı ve en iyi dereceleri işleme alındı. Her oturum 210 dakika sürdü ve sabah oturumları 09.00'da başlayıp 12.30'da sona erdi. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30'da başladı ve 18.00'de tamamlandı.

ÖSYM sınav ekipmanlarını geliştirdi

ÖZYES'te kullanılan ekipman ve yazılımlar, sahadan gelen talepler doğrultusunda ÖSYM bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirildi ve sınavda görev yapacak 37 üniversiteden toplam 76 cihaz görevlisine ÖSYM yerleşkesinde teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Yeni açılan sınav merkezlerinde görev yapacak personele yönelik de ek eğitimler gerçekleştirildi. Sınavdan yaklaşık 2 hafta önce uygulama alanlarına gönderilen ekipmanların testleri tamamlandığı belirtilirken, toplam 7 bin 370 görevlinin oturumlarda görev yapacağı açıklandı.

Sonuçlar 9 Eylül'de açıklanacak

ÖSYM, sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanacağı ifade edilirken, sınav sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak.