Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı - Son Dakika
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Eğitim

Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

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Pamukkale Üniversitesi'nde ''Netanyahu'ya dart oku fırlatma'' etkinliği gerçekleştirildi. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına ''Üniversitenin düştüğü hale bak'', ''Allah akıl fikir versin'', ''Üniversiteler ilkokula dönmüş'', ''Üniversite bilim yuvasıdır'', ''Şimdi İsrail düşünsün'' şeklinde yorumlar yapıldı.

15.05.2025 11:54  Güncelleme: 12:00
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Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafına dart oku fırlatılmasını içeren etkinlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"ŞİMDİ İSRAİL DÜŞÜNSÜN"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Üniversitenin düştüğü hale bak", "Allah akıl fikir versin", "Üniversiteler ilkokula dönmüş", "Üniversite bilim yuvasıdır", "Şimdi İsrail düşünsün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi\'nde Filistin\'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

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Son Dakika Eğitim Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • @abdyrahym:
    müslüman olarak ben destekliyorum protestonun büyügü küçügü olmaz hirsiz için binlerce kişi toplandi ve dalga geçenlerde toplanan kişilerdir 59 18 Yanıtla
  • barış özcan:
    Anlaşılan laikler bunu sevmemiş. 42 18 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Küçük hesaplarla geçiyor yaşam işte.. Madem çok idealistsiniz, İngiliz icadı bir oyunla İngilizlerin kurduğu bir devleti protesto etmeyin, enayiler :) 17 33 Yanıtla
  • rıfat eren:
    öyle bir yorum yapan zaten Müslüman değil ki 13 9 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ak troller 2 12 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hale bak cidden.. oncesi ilk 100 e 2 universitemiz vs giriyordu Dunya'da. 20 30 yil oncesi.. simdi 500 lerde bi tane mi ne var .. hallere bak.. milim milim eriyoruz Allah gorun diye nice emsal yasatirken hala kafalar benimki olsun bizden olsunla dolu..yazik sonraki her nesile.. Oktay Sinanoglu'nun o guzel betimlemesi ile. " millet ,her nesille yeniden dogar" hallere bak.. hallere.. acacaginiz uyduruk unilere de atadiginiz partizan dekaninizdan rektorunuze de ne denir ki.. gorun artim ya gorun Allah idragi neden nasip etti yoksa... 8 5 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Müslüman la her türlü eğlenilir ama sizden biri olunca zorunuza gidiyor 0 0 Yanıtla
  • Cihangir Reyhan:
    Hırsızı savunmak için meydanlara inip polisi taşlayıp kamu malına zarar verip vandallık yapsalar ne hoşuna giderdi bazılarının işte üniversiteli böyle olur derlerdi. 0 0 Yanıtla
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