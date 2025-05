Pamukkale Üniversitesi\'nde Filistin\'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Serkan Güngör:

hale bak cidden.. oncesi ilk 100 e 2 universitemiz vs giriyordu Dunya'da. 20 30 yil oncesi.. simdi 500 lerde bi tane mi ne var .. hallere bak.. milim milim eriyoruz Allah gorun diye nice emsal yasatirken hala kafalar benimki olsun bizden olsunla dolu..yazik sonraki her nesile.. Oktay Sinanoglu'nun o guzel betimlemesi ile. " millet ,her nesille yeniden dogar" hallere bak.. hallere.. acacaginiz uyduruk unilere de atadiginiz partizan dekaninizdan rektorunuze de ne denir ki.. gorun artim ya gorun Allah idragi neden nasip etti yoksa...