Pasinler\'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Pasinler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Belediye Başkan Vekili Kubbettin Uçan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çetin, kurum amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Pasinler Nevin Muhammet Özdemir İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler ve okunan şiirler, salonda büyük beğeni topladı. Programda ayrıca ülkemizdeki okullarda meydana gelen menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimiz için dua edildi.

Kutlama 23 Nisan etkinlerinde dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi. - ERZURUM