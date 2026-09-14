Patates işleme makinesine patent tescili, uluslararası süreçte de aşama geçildi - Son Dakika
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Patates işleme makinesine patent tescili, uluslararası süreçte de aşama geçildi

Patates işleme makinesine patent tescili, uluslararası süreçte de aşama geçildi
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi doktora öğrencisi Mustafa Hafez'in geliştirdiği patates işleme makinesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal patentle tescillendi. Sistemin ürün kaybını azaltması ve hammadde verimliliğini artırması bekleniyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Mustafa Hafez tarafından geliştirilen 'Matematiksel Kontrollü Soyma Sistemli Patates İşleme Makinesi', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal patentle tescillendi.

Geliştirilen makine, patatesin yüzey formu ve boyutunu matematiksel algoritmalarla analiz ederek soyma işlemini kontrollü şekilde gerçekleştiriyor. Sistem sayesinde geleneksel yöntemlerde aşırı soyma nedeniyle oluşan ürün kayıplarının azaltılması ve hammadde verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Gıda işletmeleri ve endüstriyel üretim tesislerinde kullanılabilecek sistemin, üretimde tasarruf, hijyen ve verimlilik açısından önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. Buluşun patent başvurusu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla gerçekleştirildi. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun incelemelerinin ardından başvuru tescile hak kazandı. Buluş için yapılan PCT başvurusu kapsamında hazırlanan uluslararası araştırma raporunun da olumlu sonuçlandığı, böylece uluslararası patent sürecinde önemli bir aşamanın geçildiği bildirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, doktora öğrencisi Mustafa Hafez'i tebrik ederek, geliştirilen buluşun teorik bilginin teknolojiye ve sanayiye yönelik somut bir çözüme dönüşmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Uslu; çalışmanın üniversitenin araştırma ve inovasyon vizyonunun göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, emeği geçen akademisyenlere ve öğrenciye teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Patates işleme makinesine patent tescili, uluslararası süreçte de aşama geçildi - Son Dakika

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