Pazarlar Spor Lisesi'nin başarı hikayesini yazıyor

05.05.2026 10:26  Güncelleme: 10:28
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alper Çelik, "Spor Liseleri ve Spor Yatırımları" başlıklı özel haber çalışması kapsamında Pazarlar Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulun başarı hikayesini yerinde inceleyen Çelik, Okul Müdürü ve Kulüp Başkanı Muammer Gökalp ile bir araya gelerek hem mevcut başarıları hem de gelecek hedeflerini ele aldı.

2020 yılında eğitim hayatına başlayan Pazarlar Spor Lisesi, kısa sürede dikkat çeken bir gelişim göstererek 25 öğrenciden 85 öğrenciye ulaştı. Kurum, yalnızca niceliksel büyüme değil, aynı zamanda sportif başarılarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlenen "85 öğrenciye 85 madalya" hedefi aşılırken, okul toplamda 100 kupa ve madalyaya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen derecelerle ulusal düzeyde de kendini kanıtlayan okul, Taekwondo'da Türkiye 5'inciliği, Floor Curling'de Türkiye 4'üncülüğü ve Oryantiring'de Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Pazarlar Spor Lisesi öğrencileri, bu yıl Floor Curling, Wushu Sanda ve Kriket branşlarında Kütahya'yı Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Okul yönetimi, önümüzdeki yıl için Türkiye şampiyonluklarını hedeflerken, kürsünün zirvesine çıkma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Uluslararası projelere de önem veren okulda Erasmus çalışmaları sürdürülürken, PSL Kulüp bünyesinde yürütülen Taekwondo faaliyetleri de dikkat çekiyor. Sporcu yetiştirme vizyonuyla hareket eden kurum, milli sporcular kazandırarak Türkiye genelinde örnek bir spor lisesi olma yolunda ilerliyor.

Öte yandan, okulun başarısında yerel kurumların desteği de büyük rol oynuyor. Kaymakamlık, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla sağlanan iş birliği, başarıyı pekiştiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alper Çelik, "İlçemde faaliyet gösteren Pazarlar Spor lisesinin başarılarını yakından takip etmekteydim. Spor Liseleri ve Spor yatırımları" konulu özel haber hazırlamam istendiğinde ilk aklıma Pazarlar Spor Lisesi geldi. Pazarlar Spor Lisesinin son yıllarda göstermiş olduğu başarılar ülke gündemine oturmuştu. Ayrıca doğduğum büyüdüğüm ilçenin okulu olunca daha candan ve gönülden özel haber yapmak istedim. Okulumdaki hocalarımın da bu habere ilgi göstereceklerini tahmin ediyorum" dedi.

Genç gazeteci adayı Alper Çelik'in hazırladığı ve Pazarlar Spor Lisesi'nin geçmişten bugüne uzanan başarı yolculuğunu konu alan özel haberin önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

