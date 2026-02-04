Prof. Dr. Ali Sınağ: Akreditasyon üniversiteler için kritik bir gereklilik

Haberler.com ekranlarında Saygı Ünlü'nün sunduğu Bilim Gündemi programına konuk olan Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yükseköğretim Kalite Uzmanı Prof. Dr. Ali Sınağ, yükseköğretimde akreditasyon süreçlerinin önemi, kalite güvence sistemleri ve üniversitelerin bu alandaki sorumluluklarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"AKREDİTASYON DIŞ STANDARTLARA UYUM SAĞLAMAKTIR"

Prof. Dr. Ali Sınağ, akreditasyonun temel anlamının dış standartlara uyum sağlamak olduğunu belirterek, bu sürecin üniversiteler için yol gösterici bir çerçeve sunduğunu ifade etti. Akreditasyonun, üniversite yönetimlerinin karar alma süreçlerini güçlendiren önemli bir uygulama olduğunun altını çizdi.

"AKREDİTASYON ÜNİVERSİTE YÖNETİMLERİNİN ELİNİ GÜÇLENDİRİR"

Akreditasyonun üniversite yönetimleri açısından stratejik bir araç olduğunu dile getiren Sınağ, bu sürecin kurumsal işleyişi daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirdiğini söyledi. Üniversitelerin kalite hedeflerini somut verilerle takip edebilmesine olanak sağladığını vurguladı.

"ÜNİVERSİTELERİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞI ÖĞRENCİLER"

Prof. Dr. Ali Sınağ, üniversitelerin en önemli paydaşının öğrenciler olduğunu belirterek, kalite güvence sistemlerinin merkezine öğrencilerin alınması gerektiğini ifade etti. Akreditasyon kuruluşlarının da kendi olgunluk seviyelerini yakalamasının yükseköğretimde kaliteyi doğrudan etkilediğini söyledi.

"KISA SÜRELİ AKREDİTASYON YETERLİ DEĞİL"

İki yıllık akreditasyonun bir başarı göstergesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Sınağ, Türkiye'de yükseköğretim kalite ortalamasının son yıllarda yukarı yönlü bir ivme kazandığını dile getirdi. Kalıcı kalite için uzun vadeli akreditasyon hedeflerinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.