Prof. Dr. Şirin Karadeniz: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, eğitimin dönüşümü kaçınılmaz - Son Dakika
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Eğitim

Prof. Dr. Şirin Karadeniz: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, eğitimin dönüşümü kaçınılmaz

Prof. Dr. Şirin Karadeniz: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, eğitimin dönüşümü kaçınılmaz

Doğuş Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Haberler.com'da Saygı Ünlü'nün konuğu oldu. Karadeniz, eğitim sistemindeki değişen beklentileri, yapay zekâ teknolojilerinin etkilerini ve bireyselleşen öğrenme anlayışını değerlendirerek, "Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz" dedi.

09.05.2025 11:38
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Bilim Gündemi programına konuk olan Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Türkiye ve dünyadaki eğitim sisteminin dijitalleşme ve yapay zekâ doğrultusunda yeniden şekillendiğini vurguladı. Karadeniz, "Eğitim artık bireyselleşmeye gidiyor" diyerek klasik modellerin sürdürülemez olduğunu ifade etti.

"YAPAY ZEKA ÖĞRETMENİN YERİNİ ALAMAZ"

Prof. Dr. Karadeniz, yapay zekânın eğitimdeki yerinin arttığını ancak bunun insan faktörünün önemini ortadan kaldırmadığını belirtti. "Yapay zekayı bizim üretmemiz gerekiyor" diyen Karadeniz, teknolojinin öğretmeni desteklemesi gerektiğini vurguladı: "Yapay zeka öğretmenin yerine geçemez." Ayrıca tüm dünyada insanı merkeze alan eğitim modeline geçiş olduğunu ifade etti.

"ÇOCUKLAR SINIFTA SIKILIYOR, KİŞİSELLEŞMİŞ EĞİTİM ŞART"

Karadeniz, dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin eğitimde başarıyı doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, "Çocuklar sınıfta sıkılıyor" dedi. Bu nedenle eğitimin kişiselleştirilmesi gerektiğini belirten Karadeniz, "Eğitimi kişiselleştirmek kolay değil ama zorunlu" ifadelerini kullandı. Ailelerin de bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuğunuz varsa sürekli öğrenmeniz gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Şirin Karadeniz: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, eğitimin dönüşümü kaçınılmaz

"TÜRKİYE DİJİTAL OKURYAZARLIKTA GERİDE"

Prof. Dr. Karadeniz, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığında Türkiye'nin halen istenilen düzeyde olmadığını belirtti. "Türkiye bu alanda çok aşağıda" diyen Karadeniz, çocukların teknolojiyi üretken biçimde kullanmayı bilmediğini ve bu konuda eğitilmeleri gerektiğini vurguladı. "Eğitimde dönüşüm kaçınılmaz, paydaşların iş birliği önemli" diyerek çağrısını yineledi.

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Son Dakika Eğitim Prof. Dr. Şirin Karadeniz: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, eğitimin dönüşümü kaçınılmaz - Son Dakika

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