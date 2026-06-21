Radyo A\'da Sertifika Töreni

Anadolu Üniversitesi radyosu Radyo A'da düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Törene Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Radyo A Genel Yayın Yönetmeni Öğr. Gör. Dr. Nebiye Özaydemir, Program ve Kültür Sanat Direktörü Dr. Elif Yılmaz, Müzik Direktörü Oğuzhan Yılmaz ve Prodüksiyon Sorumlusu Bülent Sert katıldı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Radyo Programcılığı, Etkili Konuşma ve Diksiyon" sertifikalarını almaya hak kazandı. Program kapsamında öğrenciler, diksiyon, fonetik, anons yazımı ve seslendirme, teknik masa kullanımı, program hazırlama ve sunma, röportaj ve söyleşi teknikleri ile spikerlik alanlarında uygulamalı eğitim aldı.

Öğrenciler yayıncılık deneyimi kazandı

Eğitim süresince yayıncılığın temel ilkelerini öğrenen öğrenciler, iletişim becerilerini geliştirme ve medya sektörünün işleyişini yakından tanıma fırsatı buldu. Programı tamamlayan öğrenciler, Radyo A'nın 101.7 frekansında mikrofon başına geçerek yayın yapmaya devam ediyor.

Eğitimlerde radyo programcılığının yalnızca mikrofon karşısında konuşmaktan ibaret olmadığı vurgulanırken, etkili iletişim kurabilme, araştırma yapma, içerik üretme, ekip çalışmasına uyum sağlama ve dinleyiciyle güçlü bağ kurma gibi becerilerin yayıncılığın temel unsurları arasında yer aldığı belirtildi. Program, sertifikaların takdim edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR