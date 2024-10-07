Ramazan Yıldırım Emekli Oldu

Eğitim

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, İlker Aslan İlkokulu Müdürü Ramazan Yıldırım (65),42 yıllık meslek hayatını noktaladı. Emekliye ayrılan Yıldırım, öğrencilerin oluşturduğu koridordan alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.

Ramazan Yıldırım, 42 yıllık meslek hayatına son 4 yıldır görev yaptığı İlker Aslan ilkokulunda, öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla veda etti. Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım tarafından teşekkür plaketi sunulan Ramazan Yıldırım, öğrencilerin okul kapısına kadar iki sıra halinde oluşturduğu koridordan alkışlar eşliğinde emekliliğe uğurlandı.

Duygusal anlar yaşayan Ramazan Yıldırım, meslekte 42 yılını geride bıraktığını belirterek, "Bugün emekliye ayrılırken, bayrağı genç meslektaşlarıma bıraktım, Öğrencilerimin yaptığı sürpriz beni çok duygulandırdı" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ise, 42 yılını öğrencilerine adayan öğretmene yeni hayatında sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.