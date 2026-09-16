Refahiye'de İlköğretim Haftası programı bakımsız okulda yapıldı - Son Dakika
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Refahiye'de İlköğretim Haftası programı bakımsız okulda yapıldı

Refahiye\'de İlköğretim Haftası programı bakımsız okulda yapıldı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası programı, dış cephesindeki boya ve sıvalar dökülmüş bakımsız bir okulda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fatih Kök'ün de katıldığı etkinliğin sosyal medya paylaşımında okulun bakımsız görüntüsü dikkat çekti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, etkinliğin gerçekleştirildiği okulun bakımsız görüntüsü dikkat çekti.

İlköğretim Haftası Kutlama Programı, Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Asılkan, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın düzenlendiği okulun dış cephesinde boya ve sıvaların yer yer döküldüğü, duvarların bakımsız olduğu görüldü.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Fatih Kök, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, "Geleceğimizde söz sahibi olacak çocuklarımızın yeni eğitim ve öğretim yılını tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediyenin etkinliğe ilişkin sosyal medya paylaşımında okulun görüntülerine de yer verilirken, binanın dış cephesindeki bakımsızlık dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Refahiye'de İlköğretim Haftası programı bakımsız okulda yapıldı - Son Dakika

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