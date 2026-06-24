Rehber Öğretmenler Toplandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kütahya Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Rehber Öğretmenler Toplantısı" tamamlandı.

Müdürlük binasındaki Beylerbeyi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Kütahya'da görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Programda rehber öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Müdür Yılmaz konuşmasında, geride bırakılan 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, bütüncül rehberlik anlayışı çerçevesinde okullarda yürütülen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin önemine değindi ve özverili çalışmalarından dolayı tüm rehber öğretmenlere teşekkür etti.

Toplantı, yıl boyunca karşılaşılan durumların istişare edilmesi ve gelecek eğitim öğretim yılına dair planlamaların görüşülmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA