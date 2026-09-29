Rektör Çakmak, ETÜ'nün ilk dersinde 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi - Son Dakika
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Rektör Çakmak, ETÜ'nün ilk dersinde 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi

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Rektör Çakmak, ETÜ\'nün ilk dersinde \'Terörsüz Türkiye\' sürecini değerlendirdi
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ETÜ'de 2026-2027 akademik yılının ilk dersi, birinci sınıf öğrencilerine 'Terörsüz Türkiye' temasıyla Rektör Bülent Çakmak tarafından verildi. Çakmak, terörün geçmişte eğitimi aksattığını, bugünkü huzur ve güven ortamıyla ailelerin artık tereddüt yaşamadığını söyledi.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) 2026-2027 Akademik Yılının ilk dersi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine "Terörsüz Türkiye" temasıyla gerçekleştirildi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ders kapsamında "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Türkiye'de yaşanan değişim ve dönüşümü değerlendirdi.

Terörün geçmiş yıllarda bölgedeki eğitim-öğretim süreçlerini de olumsuz etkilediğini belirten Çakmak, yaşanan güvenlik sorunlarının zaman zaman eğitim faaliyetlerinin aksamasına neden olduğunu ifade etti. Geçmişte ailelerin çocuklarını Ankara'nın doğusundaki üniversitelere gönderirken çeşitli tereddütler yaşayabildiğini dile getiren Çakmak, bugün gelinen huzur ve güven ortamıyla birlikte böyle bir durumun artık söz konusu olmadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gelinen sürecin Türkiye açısından çok değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Çakmak, oluşan huzur ve güven ortamının ülke genelinde önemli ve olumlu yansımaları bulunduğunu, bu kazanımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

ETÜ Yeni Akademik Yıla Hazır

Yeni akademik yıla ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rektör Çakmak, ETÜ'nün 2026-2027 Akademik Yılına hazır olduğunu belirtti.

Yaz döneminde yeni akademik yıla yönelik hem fiziki hem de akademik hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Çakmak, yaklaşık 1000 yeni öğrencinin ETÜ ailesine katıldığını söyledi. Çakmak, yeni öğrencilerle birlikte güzel ve verimli bir akademik dönem geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Rektör Çakmak TRT Erzurum Radyosu'nun Konuğu Oldu

İlk dersin ardından TRT Erzurum Radyosu'nun konuğu olan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, canlı yayında yeni akademik yıl, ETÜ'nün hazırlıkları ve "Terörsüz Türkiye" teması kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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