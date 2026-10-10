Rektör Hasan Uslu, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 8. kez yer aldı - Son Dakika
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Rektör Hasan Uslu, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 8. kez yer aldı

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Rektör Hasan Uslu, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 8. kez yer aldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve Elsevier tarafından yayımlanan 2026 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve Elsevier tarafından yayımlanan 2026 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldı.

2019 yılından bu yana aralıksız olarak listeye giren Uslu, Türkiye'de aktif olarak görev yapan ve listede bulunan 8 üniversite rektöründen biri olmayı başardı.

Bilim insanlarının akademik yayınları ve bilimsel çalışmalarının etkisi dikkate alınarak hazırlanan 2026 yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan Uslu, üst üste sekizinci kez bu uluslararası değerlendirmeye girmeyi başardı.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve uluslararası bilimsel yayıncılık kuruluşu Elsevier tarafından yayımlanan liste, dünya genelinde farklı bilim dallarında çalışmalar yürüten araştırmacıların bilimsel üretkenliklerini ve akademik etkilerini değerlendiren önemli çalışmalar arasında gösteriliyor.

2019 yılından bu yana listede yer alıyor

Bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda adından söz ettiren Prof. Dr. Hasan Uslu, 2019 yılında ilk kez girdiği listede 2026 yılında da yer alarak istikrarlı başarısını sürdürdü.

2026 yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde Türkiye'deki üniversitelerde aktif olarak rektörlük görevini sürdüren 8 akademisyen yer aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun yanı sıra Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Sitti ve Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Leblebici de listede yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi, araştırmacıların bilimsel yayınlarına yapılan atıflar ve çeşitli bibliyometrik göstergeler esas alınarak hazırlanıyor.

Farklı bilim alanlarında faaliyet gösteren araştırmacıların akademik çalışmalarının etkisini ortaya koymayı amaçlayan değerlendirme, bilim dünyasında uluslararası ölçekte referans alınan çalışmalar arasında bulunuyor.

Bilim insanlarının araştırmalarının diğer akademik çalışmalara sağladığı katkıyı da ortaya koyan liste, üniversitelerin bilimsel çalışmalarının uluslararası görünürlüğü açısından önem taşıyor.

Rektör Uslu: "Bilimsel çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, sekiz yıldır aralıksız olarak dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bilimsel çalışmalarının uluslararası düzeyde karşılık bulmasının kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Uslu, akademik faaliyetlerinde bilimsel niteliği ve araştırma odaklı yaklaşımı ön planda tuttuğunu vurguladı.

Bilimsel araştırmaların sürekliliğine dikkat çeken Uslu, akademik çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini ve uluslararası bilim dünyasına katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Hasan UsluEğitimRektörBilimSon Dakika

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