Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca "Yanlış anlaşıldım" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca "Yanlış anlaşıldım" dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca "Yanlış anlaşıldım" dedi
18.09.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yaptığı "ambalajlı ve ambalajsız şeker" paylaşımı ile kullandığı ifadeler tepki topladı. Paylaşımıyla kadınları hedef aldığı yönünde eleştirilen rektör açıklama yaparak, "Maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Niyetim dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini vurgulamaktı" dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Tarhan'ın kullandığı ifadeler kısa sürede yoğun tepkiye neden olurken, gelen eleştirilerin ardından kendisini açıklamak zorunda kaldı.

"KENDİNİ TEŞHİR EDEN TEHDİT ALTINDADIR"

Tarhan, paylaşımında "Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, bu sözlerin özellikle kadınları hedef aldığı yönünde yorumlarda bulunarak sert tepki gösterdi.

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Rektör Tarhan, sözlerinin amacını aştığını belirtti. Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yaptığım 'ambalajlı şeker–ambalajsız şeker' benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm. Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve güvenlik risklerini vurgulamaktı. Ancak özneyi belirtmediğim için maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Niyetim kimseyi incitmek değil, yalnızca 'özel alan' konusuna dikkat çekmekti."

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Nevzat Tarhan, Sosyal Medya, Rektör, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Berat Yıldïrım:
    bir şey söylüyorsanız sayın profesör sözünüzün arkasında durun doğru olanı söylemişsiniz dik durun 106 5 Yanıtla
  • Levent Biran:
    adam doğru söylemiş yanlış olan neresi acaba , açık olan herşeye herbok olur. 71 1 Yanıtla
  • 1967Ramo:
    doğru söyleyeni artık 9 değil 30 köyden kovuyorlar 38 1 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    doğru demiş yanlış nerde var ? tepki veren de teşhirci ve teşhirden yararlanandır başkada kimse tepki vermez. 37 1 Yanıtla
  • Şükrü null:
    çok güzel bir örnekleme olmuş. teşhircilik için söylemiş hoca. teshircilerin pek alınacağını da sanmıyorum ya. 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı
Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

22:27
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.
20:50
Canlı anlatım İlk yarıda 4 gol
Canlı anlatım! İlk yarıda 4 gol
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
19:45
’Kemer sıkma’ protestoları Fransa’yı savaş alanına çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
'Kemer sıkma' protestoları Fransa'yı savaş alanına çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
19:39
Ordu’da esrarengiz olay: 5. kattan düşen iki genç feci şekilde can verdi
Ordu'da esrarengiz olay: 5. kattan düşen iki genç feci şekilde can verdi
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 22:53:18. #7.12#
SON DAKİKA: Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca "Yanlış anlaşıldım" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.