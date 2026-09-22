'Sağlık Evde Başlar' projesi özel çocuk ailelerine bilimsel destek için hayata geçti - Son Dakika
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'Sağlık Evde Başlar' projesi özel çocuk ailelerine bilimsel destek için hayata geçti

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\'Sağlık Evde Başlar\' projesi özel çocuk ailelerine bilimsel destek için hayata geçti
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OMÜ ve Altınkum Özel Eğitim iş birliğinde TÜBİTAK 4008 kapsamında hayata geçirilen 'Sağlık Evde Başlar' projesinin açılış programı düzenlendi. Programda, özel çocuk ailelerinin bilimsel bilgiyle desteklenmesi ve sağlık okuryazarlığının artırılması gerektiği vurgulandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Altınkum Özel Eğitim iş birliğinde, özel çocukların ailelerinin sağlık okuryazarlığını artırmak ve bakım süreçlerine bilimsel destek sunmak amacıyla TÜBİTAK 4008 kapsamında hayata geçirilen "Sağlık Evde Başlar" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Aydın: "Aslında her şey ailede başlar"

Programda konuşan Canik Kaymakamı Şeref Aydın, devlet tarafından özel bireylere yönelik sunulan imkanların sahada karşılık bulmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Aydın, "Devletimiz özel gereksinimli bireylerimize son derece güzel imkanlar sağlıyor ve bu imkanlar her geçen gün artıyor. Şüphesiz bu imkanların sahada tam anlamıyla karşılık bulması için biz mülki idarecilerin ve tüm paydaşların tam bir iş birliği içerisinde çaba göstermesi gerekiyor. Projemizin adında 'Sağlık Evde Başlar' deniyor; bence aslında her şey ailede başlar. Sosyal hayatta bazı şeyleri saklayarak hayata entegre olabiliyoruz ama en doğal halimiz, resmin en net hali evdedir. O yüzden bu tür çalışmalarımızda evi asla ihmal etmememiz gerekiyor" dedi.

Şehir yaşamında karşılaşılan sosyal problemlerin çözümünde aileye odaklanılması gerektiğini belirten Aydın, "Sokakta bir yangın var ancak bu yangını sokakta söndüremezsiniz; ancak eve girerek söndürebiliriz. Çünkü ateşi herkes evinden getiriyor" diye konuştu.

Kesten: "Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri bilgisini toplumla paylaşmaktır"

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve birikimi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda paylaşmasının önemine işaret etti. Prof. Dr. Kesten, "Burada yapılan işin önemini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çok özel ailelerimizin çok özel çocukları için üniversitemizin bilgi ve birikimini paylaşmak adına böyle bir organizasyonun yapılması inanılmaz kıymetli. Üniversitelerimizin en önemli görevlerinden biri, sahip olduğumuz bilgi ve birikimi toplumun ihtiyaç duyan kesimleriyle paylaşmaktır. Bu proje, söz konusu misyonu yerine getirme anlamında çok büyük bir değer taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yüksel Aydın: "Bilim aramızdaki duvarları kaldırmak için en önemli araçtır"

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, bilimin toplumsal bütünleşmedeki rolüne dikkat çekerek projenin özel bireylerin ve ailelerinin desteklenmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Aydın, "Bilim aramızdaki duvarları kaldırmak için en önemli araçtır. Bugün açılışını yaptığımız TÜBİTAK 4008 projesi tam da bu vizyonun en somut göstergesidir. Özel gereksinimli bireylerimizin yaşamın her alanında bağımsız, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmelerine katkı sunmak; ailelerimizin bilgi ve farkındalığını desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluk doğrultusunda, OMÜ ve Altınkum Özel Eğitim iş birliğinde yürütülen 'TÜBİTAK 4008 - Sağlık Evde Başlar' projesini bu anlayışın çok değerli bir yansıması olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Uzun: "Gerçek bakım ve şifa evde başlar"

Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Elif Mercan Uzun ise projenin temel amacının özel çocukların ailelerinin bakım sürecinde karşılaştıkları yükü hafifletmek ve aileleri bilimsel bilgiyle desteklemek olduğunu belirtti. Sağlık okuryazarlığının yalnızca teorik bir kavram olmadığını, günlük yaşamın merkezinde yer aldığını ifade eden Uzun, proje kapsamında ailelerin kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel ve doğru yöntemlerle destekleneceğini söyledi. Bakım ve şifanın yalnızca hastane ortamlarında değil, ailelerin evde attığı adımlarla da başladığını vurgulayan Uzun, doğru bilgiyle güçlenen ebeveynlerin çocukların geleceği açısından önemli bir destek olduğunu kaydetti.

Program, konuşmaların ardından protokol üyeleri, akademisyenler ve projeye katılan velilerin bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

OMÜ OMTEL Otel'de düzenlenen programa ayrıca; OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik, OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, akademisyenler ve projeye dahil olan veliler katıldı.

Kaynak: İHA
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