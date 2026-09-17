Salihli'de İlköğretim Haftası zeybek gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
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Salihli'de İlköğretim Haftası zeybek gösterisiyle kutlandı

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Salihli\'de İlköğretim Haftası zeybek gösterisiyle kutlandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikte öğrencilerin zeybek gösterisi ve okuduğu şiirler büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Programda öğrencilerin hazırladığı zeybek gösterisi ve okunan şiirler büyük beğeni topladı.

Salihli'de İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programın ikinci bölümü ise Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiasının bir araya geldiği programda, İlköğretim Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı A. Yavuz Özdem, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan zeybek gösterisi ve şiir okuması gerçekleştirildi.

Öğrencilerin performansları programa katılanlardan büyük beğeni toplarken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin gösterileri katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA
SalihliManisaKültürGüncelEğitimSon Dakika

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