Salihli'de MASKİ yöneticilerine MCBÜ tarafından liderlik ve iletişim eğitimi verildi - Son Dakika
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Salihli'de MASKİ yöneticilerine MCBÜ tarafından liderlik ve iletişim eğitimi verildi

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Salihli\'de MASKİ yöneticilerine MCBÜ tarafından liderlik ve iletişim eğitimi verildi
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Salihli'de düzenlediği YÖNAK kapsamında MASKİ yöneticilerine diksiyon, etkili konuşma, iletişim ve liderlik eğitimi verildi. Eğitimle yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenerek yönetimde etkinliğin artırılması hedeflendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Salihli'de düzenlenen Yönetici Akademisi (YÖNAK) kapsamında MASKİ yöneticilerine diksiyon, etkili konuşma, iletişim ve liderlik eğitimi verildi. Programla yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, yönetim süreçlerinde etkinliğin artırılması hedeflendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yöneticilerine yönelik Yönetici Akademisi (YÖNAK) eğitim programı gerçekleştirildi.

Salihli'de düzenlenen programa MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan ile daire başkanları katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Harun Baki tarafından verilen eğitimlerde, yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunulması amaçlandı.

Diksiyon, iletişim ve liderlik ele alındı

Eğitim programında diksiyon ve etkili konuşmanın yanı sıra yönetim, iletişim ve liderlik konuları üzerinde duruldu. Yöneticilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, yönetim süreçlerinde etkinliğin artırılması ve liderlik alanındaki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitimlerin önemine dikkat çekerek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi yetkililerine ve misafirperverliklerinden dolayı Salihli Belediyesine teşekkür etti.

Yönetici Akademisi kapsamında gerçekleştirilen eğitimle, kurum yöneticilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve daha etkin bir yönetim anlayışının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresiSalihliGüncelEğitimSon Dakika

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