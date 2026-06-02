Vezirköprü\'ye Özel Eğitim Uygulama Okulu

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan 8 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yapım süreci başladı.

Okulun yüklenici firma sahibi Muhammet Kızılkaya, İnşaat Mühendisi Ümit Türkel ve İnşaat Teknikeri Alperen Arslan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret ederek proje hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleşen görüşmede okulun yapım süreci ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Özel eğitim alanındaki yatırımların önemine dikkat çeken yetkililer, uzun süredir takip edilen projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan açıklamada, yeni okulun özel gereksinimli öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine katkı sağlayacağı belirtildi. - SAMSUN