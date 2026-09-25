Samsun\'da OMÜ ve SBB iş birliğiyle Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi açıldı

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) iş birliğiyle 55–75 yaş aralığındaki bireyleri kampüs hayatıyla buluşturan "Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi (YBÜ)" açıldı.

Dünyada hızla yaygınlaşan "Üçüncü Yaş Üniversitesi" modelini temel alarak OMÜ'nün güçlü akademik birikimi ve kurumsal kapasitesiyle özgün bir yapıya kavuşturulan Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi, toplumsal katkı vizyonunun öncü bir adımı olarak dikkat çekiyor. Yürütücülüğünü OMÜ Rektör Danışmanı ve Eğitim-Öğretim Koordinatörü Prof. Dr. Emine Şendurur ile YBÜ Koordinatörü Doç. Dr. Senem Gürkan'ın üstlendiği sosyal sorumluluk projesi; OMÜ Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında yürütülüyor. Toplumdan gelen yoğun ilgiyle karşılanan projede başvurular 15 Eylül 2026 tarihinde kabul edildi. Aynı gün açıklanan sonuçlara göre 30 öğrenci, YBÜ bünyesinde eğitim almaya hak kazandı. Katılımcıların fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşlarını desteklemeyi hedefleyen eğitim programı, kampüste yer alan Bilim İletişimi Ofisi ile ortak kullanılacak tahsisli binada gerçekleştirilecek. Üniversitenin açılışı bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak göreve başladığımız dönemde heyecanla bu projeyi başlatmak için hazırlıklara başladık. Bugüne nasip oldu. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da öğrenmenin yaşı yoktur bilinciyle şu anda aramızdalar. Bu çok önemli bir farkındalık. Yani bunu fark etmek ve bu alanda kendini geliştirmek istemek, arkadaşlarla yeni kişilerle tanışmak, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak, hocalarımızdan bazı yeni bilgiler öğrenmek veya siz bilgilerinizi bizlere belki de aktaracaksınız. Bizler sizlerin deneyimlerinden faydalanacağız. Kuşaklar arası bilgi aktarımının da önemi var. Bu projede öğrencilerimiz de yer alıyor. Bu öğrencilerimizle birlikte sizlerle temasa geçecekler, kültürümüzü yaşatacaklar, deneyimlerinizi yine öğrenecekler. Bu anlamda bu projenin önemi büyük ve bunu gerçekleştirmiş olmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlı da açıkçası yaşıyorum" dedi.

"Amaç; teknoloji ile uyum sağlayalım, sosyal hayatımızı zenginleştirelim"

Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi'nin amacından da bahseden Rektör Aydın, "Eğitimler, ilk yılı iki dönem olarak planlandı. Başarıyla bitiren öğrencilerimiz master programına da 2. yıl devam edebilecekler. O yüzden şimdiden başarılar diliyorum. Temel amaç teknoloji ile uyum sağlayalım, sosyal hayatımızı zenginleştirelim, birtakım yeni bilgileri ve becerileri öğrenelim amacıyla yapılmış bir program. Bu anlamda eylül sonunda sizi eğitecek hocalarımızı da eğitecek bir program da planladık. Eğiticilerin eğitimi programı diyoruz. Çünkü şu anda hocalarımız daha çok belli yaş grubuna eğitim vermeye alışkınlar. Onlar da bu sayede böylelikle kendileri de önce eğitilecek. Ondan sonra sizlere eğitim verecek. Umarım bu yılı güzel bir şekilde dostça, sağlıkla, zevkle, keyifle geçirirsiniz diye umut ediyorum. Bizim için de bir tecrübe olacak" diye konuştu.

"Eğitim ve tecrübe sizi asla terk etmez"

Hayatta insanı terk etmeyen iki değerin eğitim ve tecrübe olduğunun altını çizen SBB Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, "Projenin ortaya çıkmasında emeği geçen hocalarımıza, akademisyenlerimize ve mesai arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Ben de buranın bir öğrencisi olabilirim. Yüksek lisansımı 50 yaşından sonra yaptım. O sırada bir söz duydum ve hiç unutmuyorum. 'Gün gelir hayattaki herkes ve her şey sizi terk eder. Çocuğunuz, servetiniz, eşiniz de gider. Ama iki şey sizi asla terk etmez. Bunlar nedir? Cevap şu: Eğitiminiz ve tecrübeniz. Onun için bu projenin hayata geçmesinde sizlerin gösterdiği bu vefalı duruş, yeni bir başarı hikayesi yazmak İlkadım'ın şehri Samsun'dan Türkiye'ye örnek olacaktır" şeklinde konuştu.

"Emekliliğin tadını üniversite okuyarak çıkarıyoruz"

Emekli olmalarına rağmen üniversite okumanın tadını çıkarttıklarını dile getiren üniversitenin ilk öğrencilerinden Şeyda Aytaçoğlu ise "Emekli öğretmenim. Böyle bir imkan bize sağlandığı için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün ayrıca Atatürk Üniversitesi'ne de kayıt oldum. Tarih bölümünü okuyacağım. Kasım ayında finallerimiz başlayacak. Harcımı da yatırdım. Okumanın, öğrenmenin sınırı yok. Herkese tavsiye ederim. Emekliliğin tadını böyle çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından 55 ve 75 yaş arasındaki öğrencilere ilk ders, Necmi Çamaş tarafından verildi.

Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi

Yaşlı nüfus oranının yüzde 14,3 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiği Samsun'da ilk kez hayata geçen YBÜ projesi, üçüncü yaş dönemindeki bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Özgün müfredatıyla katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarına yanıt veren proje, yalnızca ileri yaş grubuna eğitim sunmakla kalmayıp; üniversitenin ön lisanstan doktoraya kadar öğrenciler ile 55–75 yaş aralığındaki katılımcıları ortak öğrenme alanlarında buluşturacak. Böylece kuşaklararası dayanışma, deneyim aktarımı ve karşılıklı güçlenme hedefleniyor. Açılış töreniyle resmi olarak başlayan Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi'nde 2026–2027 Güz Dönemi dersleri 13 Ekim'de başlayacak ve 8 Aralık'a kadar devam edecek. Bahar dönemi ise 15 Mart-7 Mayıs 2027 tarihleri arasında yapılması planlandı.