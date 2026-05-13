Havza\'da eğitime sel arası

13.05.2026 04:52  Güncelleme: 04:54
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su taşkınları oluşurken, bazı iş yerleri ve evlerde maddi hasar meydana geldi. Vali Orhan Tavlı ve diğer yetkililer sel ile ilgili incelemelerde bulundu.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçede su taşkınlarına ve sel felaketine yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve evlerde maddi hasar oluştu. Samsun Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde okullar 13 Mayıs Çarşamba günü tatil edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile ilgili kurum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde koordine ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Orhan Tavlı, devletin tüm imkanlarıyla sağanaktan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirterek, ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

